Роспотребнадзор: в Иркутской области повысился уровень профессиональной заболеваемости

Иркутская область, 6.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году в Иркутской области, по сравнению с 2017 годом, уровень профессиональной заболеваемости повысился на 16,8%, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Показатель профзаболеваемости в 2017 и 2018 годы составил 1,91 и 2,23 человека на 10 тысяч работающих.

Как отмечают аналитики, число пострадавших от профессиональных заболеваний (отравлений) также увеличилось и составило 152 против 124 в 2017 году. Наибольшее количество таких случаев было зарегистрировано на объектах с частной собственностью – 45,5% (в 2017 году – 46,1%), смешанной российской собственностью с долей государственной собственности – 22,5% (27,3%), совместной частной и иностранной собственностью – 15,7% (12,6%), объектах со смешанной российской собственностью – 13,5% (9,1%). Удельный вес числа случаев с утратой трудоспособности составил 28,7%, против 26,6% в 2017 году.

– Как и в прошлые годы, наибольшее число пострадавших регистрируется при добыче угля – 29 человек. В тройке лидеров также металлургическое производство (25) и производство прочих транспортных средств, в том числе летательных аппаратов (23), – поясняют в управлении Роспотребнадзора.

Также фиксируется довольно высокое количество пострадавших в следующих сферах: деятельность воздушного транспорта (16 человек), лесозаготовки (14), обеспечение электрической энергией, газом и паром (13), производство бумаги (8), обработка древесины (8).

Профессиональные заболевания в Иркутской области были выявлены на 13 административных территориях, при этом наибольшее количество случаев профзаболеваний зарегистрировано в Иркутске (43 человека), Тулунском районе (26), Усть-Илимске (26), Шелехове (20), Братске (17), Черемхово (16) и Чунском районе (16).

Почти в половине случаев фиксировались заболевания органов слуха – 46,1% (47,6% в 2017 году), вибрационная болезнь – 33,7% (30,8%), заболевания органов дыхания – 14,0% (13,9%), заболевания опорно-двигательного аппарата – 4,5% (5,6%), инфекционные заболевания – 0,6% (1,4%).

– Обстоятельствами и условиями возникновения профессиональных хронических заболеваний в 2018 году, как и в предыдущем, послужили конструктивные недостатки машин и оборудования – 55,1% (59,4% – в 2017 году), несовершенство технологических процессов – 44,4% (37,8%), профессиональный контакт с инфекционным агентом – 0,5% (1,4%), – отмечают аналитики.

Удельный вес профессиональной патологии среди женщин по сравнению с 2017 годом несколько уменьшился и составил – 8,6% (в 2017 году – 8,9%). Зарегистрировано 15 случаев хронических профессиональных заболеваний у 13 женщин-работниц (в 2017 году – 11 женщин). В ходе целевых медосмотров в 2018 году было выявлено 88,8% больных с профзаболеваниями (2017 год – 88,1%, 2016 год – 87,5%) и 11,2% – при обращении больных за медицинской помощью (2017 – 11,8%, 2016 – 12,5%).

В 2018 году управление Роспотребнадзора по Иркутской области за нарушение требований санитарного законодательства в сфере обеспечения безопасных условий труда и профилактики профессиональных заболеваний привлекло к административной ответственности 212 лиц, из них юридических – 96. На рассмотрение в суды направлено 27 материалов, по которым решением суда вынесено 18 административных штрафов.