Роспотребнадзор: в Приангарье в 2017 году выявлено 1943 случая педикулеза

Иркутская область, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за прошлый год выявлено 1943 случая педикулеза. Напомним, педикулез – паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в России ежегодно регистрируется около 200 тысяч случаев заболевания им.

В Иркутской области эпидемиологическая ситуация также остается напряженной. Заболеваемость всего населения за год выросла на 10,5%, а среди детей – на 15%. Наибольшее эпидемиологическое неблагополучие зарегистрировано в Тайшете, Усть-Илимске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Черемхово, Катангском, Киренском, Ольхонском, Эхирит-Булагатском районах, где заболеваемость превысила среднеобластной уровень в два-пять раз.

В ведомстве отмечают, что пораженность головным педикулезом среди детей, посещающих образовательные организации в Иркутской области, составила 0,14% и превысила показатель по Российской Федерации (0,03%) в 4,6 раза.

Несмотря на незначительное снижение заболеваемости педикулезом за шесть месяцев текущего года на 12%, в том числе среди детей на 14,3% эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться серьезной, отмечают специалисты. Наибольший удельный вес в структуре заболевших составляют дети – более 80% ежегодно.

Заражение педикулезом происходит при контакте с завшивленными людьми в организованном коллективе, местах скопления населения (транспорт, бассейны, сауны, прачечные, парикмахерские), при совместном проживании в семье, квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных принадлежностей, одежды и так далее). В детском коллективе передача насекомых может происходить через мягкие игрушки или постельное белье.

Многие ошибочно считают эту болезнь уделом низших слоев общества, пренебрегающих элементарной гигиеной, но подхватить этих паразитов может абсолютно каждый. Как правило, навредить человеку могут три вида вшей: головная, платяная, лобковая. Платяная и головная вошь являются переносчиками эпидемического сыпного тифа, болезни Брилла, волынской лихорадки. Возбудители сохраняют жизнеспособность в течение всей жизни вшей.

Самым распространенным видом вшей считается головная вошь, которая поселяется на волосистой части головы. Предпочтение отдает затылочной и височной частям. Питается такая вошь в основном человеческой кровью, чем приносит огромный дискомфорт своему «хозяину».

Для профилактики педикулеза необходимо:

регулярно мыться;

своевременно менять и стирать нательное и постельное белье, одежду;

регулярно проводить уборку помещений;

регулярно стричься и ежедневно расчесывать волосы;

помнить, что предметы личной гигиены, такие как расческа, полотенце являются сугубо индивидуальными.

Напомним, ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный санитарный врач региона Алексей Пережогин уже поднимал проблему педикулеза в регионе из-за низкого уровня его профилактики. Представители законодательной и исполнительной власти региона обещали разобраться, кто же в Приангарье должен отвечать за вшей.