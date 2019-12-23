Роспотребнадзор: в Приангарье за неделю заболели гриппом три человека

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 16 по 22 декабря зарегистрировано 16 тысяч 147 обращений за медицинской помощью с признаками ОРВИ, в том числе заболели 12 тысяч 230 детей. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у троих человек.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, в регионе показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога на 48%. Среди детей в возрасте до двух лет за неделю были зафиксированы более частые заболевания ОРВИ.

На территории Приангарья завершена прививочная кампания против гриппа, в рамках которой вакцинированы 47,4% населения области.