Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в Приангарье снижается

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за неделю с 6 по 12 апреля снизилась интенсивностиь эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Заболеваемость среди жителей региона находится ниже эпидемического порога на 58%.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, за прошедшую неделю среди жителей Приангарья зарегистрировано 9833 случая ОРВИ, из них 4982 – у детей. В том числе по Иркутску заболели 3393 человека, из них 1576 – дети. Показатели заболеваемости ниже среди людей всех возрастов.

С начала эпидемического сезона лабораторно подтвержден диагноз грипп у 1523 заболевших, в том числе у 952 детей.

– Обращаем внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение. Необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача, а также соблюдать основные рекомендации по профилактике ОРВИ и гриппа, – подчеркивают в ведомстве.