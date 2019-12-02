Роспотребнадзор: жители Приангарья к концу ноября стали чаще простужаться

Иркутская область, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 25 ноября по 1 декабря зарегистрировали 15 тысяч 363 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 50%. В Иркутске – 5957 случаев ОРВИ, в том числе 4440 – среди детей.

Вместе с тем, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, отмечается положительный недельный темп прироста заболеваемости, как по совокупному населению, так и по всем возрастным группам населения. По данным мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов случаи заболеваний связаны с циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

Между тем, в Иркутской области завершается прививочная кампания против гриппа. На сегодняшний день привиты 1 млн 141 тысяча 218 человек, что составляет 45,4% от численности населения области, в том числе 373 тысячи 651 ребенок. Всего запланировано привить 1 млн 258 тысяч человек.