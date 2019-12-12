Росреестр: три деревни в Иркутской области на вывесках были поименованы с ошибкой

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Росреестра по Иркутской области выявило нарушения при написании трех названий географических объектов региона. Речь идет об ангарской деревне Шароны и деревнях Малая Еланка и Худякова Иркутского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушение выразилось в некорректном написании названий этих населенных пунктов на дорожных знаках (М. Елань и Худяково) и указателях. За нарушение установленных правил присвоения или употребления наименований географических объектов на 4 тысячи рублей оштрафованы должностные лица организаций, ответственных за обслуживание автомобильных дорог федерального и межмуниципального значения Иркутской области.

Управление Росреестра по Иркутской области рекомендует использовать наименования, содержащиеся в государственном каталоге географических названий объектов на территорию Иркутской области. Государственный каталог размещен на официальном сайте Росреестра в разделе « Деятельность/Геодезия и картография/Наименования географических объектов/Государственный каталог географических названий ».