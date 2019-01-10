Россельхознадзор Приангарья предупреждает: в импортных фруктах может встретиться опасная для человека муха-горбатка

Иркутская область, Бурятия, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии предупреждает о появлении нового вредителя, являющегося карантинным объектом для территории Евразийского экономического союза, куда входит и Россия. В 2018 году специалистами Всероссийского центра карантина растений в портах Геленджика и Новороссийска обнаружен вредитель – многоядная муха-горбатка.

Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, странами-распространителями мухи-горбатки являются Италия, Испания, Португалия, Греция, часть территории Австрии и Германии, а также Великобритания, Нидерланды, США, Куба, Австралия, страны Азии и Африки. На территорию России вредитель попал с цитрусовыми из Турции.

Специалисты предупреждают, что при несоблюдении правил хранения и транспортировки перевозимой продукции риски заражения возрастают. Это может привести к экономическим потерям и нанесению вреда здоровью человека. В особой группе риска – взрослые и дети с ослабленным иммунитетом. В случае заражения личинками возможно развитие миаза. Помимо всего муха способна стать переносчиком холеры.

Миаз – заболевание паразитарного характера, происходит через проникновение личинок мух под человеческую кожу. Болезнь может распространяться как на наружный кожный покров, так и на внутренний. При глубоком проникновении личинок на месте поражения возникает припухлость. Отложить свои личинки муха может также через поврежденные кожные покровы, ранки, трещины на теле. При обширном миазе возможен летальный исход.

Вредитель отличается быстрым циклом размножения, может распространяться как с различными видами транспорта, так и в шерсти животных, в оперении птиц. Основным источником распространения являются фрукты. Особенно это касается перезрелых бананов и фруктов, перевозимых в загрязненной таре. В естественных условиях личинки часто обнаруживаются в загрязненных пищевых продуктах: сое, муке, сыре, высушенной рыбе, гниющем картофеле. Гниющие растения и грибы, мертвые членистоногие и моллюски являются обычной пищевой средой для этих насекомых. Более того, личинки могут поедать даже вазелин и гуталин.

Экспертами предлагаются методы борьбы с вредителем. Их несколько: понижение влажности и температуры в помещениях хранения, использование клейких ловушек для взрослых насекомых, выполнение правил гигиены и поддержание общей чистоты, а также ликвидация продукции жизнедеятельности животных, гниющих плодов и растительного мусора.

Муха-горбатка любит теплый климат, но в Сибири этот вид может развиваться в условиях помещений. Насекомое похоже на мелких мух, например, дрозофил. Его не просто идентифицировать, но возможно при лабораторном исследовании на высокотехнологичном оборудовании.

КООРДИНАТЫ:

При выявлении продукции с характерными признаками заражения следует незамедлительно звонить в регуправление Россельхознадзора в Иркутске: 8 (3952) 55-95-27, ВНИИКР в Иркутске: 8 (3952) 48-56-33. Телефон горячей линии управления Россельхознадзора: 8 (3952) 26-62-82.