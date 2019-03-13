Россия оказалась во второй десятке государств с чистым воздухом

Интернет, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты провели ряд исследований и выяснили, в каких странах мира самый грязный воздух. Данный анализ осуществили сотрудники Greenpeace и компании-разработчика компьютерного обеспечения AirVisual, пишут «Аргументы недели» .

Оказалось, что наиболее грязный воздух в Бангладеш, Пакистане и Индии. Что касается стран с чистым воздухом, то рейтинг возглавляют Исландия, Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия, передает утром во вторник, 12 марта, портал Газета.Ru данные рейтинга.

Эксперты подчеркнули, что в России воздух довольно хороший – страна оказалась во второй десятке государств с чистой атмосферой.