Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся COVID-19, обойдя Иран

Россия, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Во вторник, 28 апреля, стало известно, что Россия обошла Иран и вышла на восьмое место в мире по числу людей, заболевших коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные оперштаба, пишут argumenti.ru .

Ранее сегодня в оперативном штабе по контролю за ситуацией с распространением коронавирусной инфекции сообщили о 6 411 случаях заражения в России за сутки. Среди новых заболевших COVID-19 граждан 40% не имеют клинических проявлений заболевания.

В общей сложности на территории РФ выявлены 93 558 случаев заражения коронавирусом нового типа. В Иране зарегистрированы 91 472 случая заболевания.