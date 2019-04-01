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02.04.2019

Россиян предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле

Интернет, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой. Специалист подчеркнул, что по климату этот месяц будет очень динамичным. Об этом сообщают «Аргументы недели».

Роман Вильфанд отметил, что в течение апреля среднее суточное значение температуры от начала месяца до его завершения повышается на 9 градусов. Дело в том, что снег уже сошел, а солнце выглядывает чаще, вследствие чего столбики термометров показывают все более высокие значения.

В беседе с «Российской газетой» синоптик, однако отметил, что убирать зимнюю одежду еще рано. В первые дни апреля в вечернее время и по ночам в России возможны отрицательные значения.

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