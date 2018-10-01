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Общество
02.10.2018

Россияне приятно удивились работе посольства своей страны в Великобритании

РФ, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Россияне, живущие за границей, рассказали журналистам, какое посольство Российской Федерации за рубежом они считают лучшим, то есть самым внимательным к запросам россиян.

Как сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на ФБА «Экономика Сегодня», российская писательница Елена Домарацкая, которая сейчас преподает в Лондоне, была приятно удивлена работой посольства России в Великобритании. Она отметила, что дипломаты уже не первый раз с пониманием отнеслись к ее проблеме.

Все дело в том, что писательница запланировала поездку в Россию, а для этого ее маленькому сыну необходимо было оформить документ, удостоверяющий личность.

Сотрудники дипмиссии проявили весь свой профессионализм, логику и человеческое отношение: «Прямо какое-то сочетание лучших качеств в одном флаконе!» – подчеркнула она.

При этом далеко не во всех дипломатических ведомствах сложилась такая атмосфера. По словам ее знакомых из Флориды и Израиля, в других посольствах сотрудники ведут себя иначе. Например, в Нью-Йорке «приходится биться за обыкновенные вещи», а российское дипведомство в Израиле для решения несложного вопроса и вовсе приходится посещать по нескольку раз.

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