|Общество
|02.10.2018
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Россияне приятно удивились работе посольства своей страны в Великобритании
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РФ, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Россияне, живущие за границей, рассказали журналистам, какое посольство Российской Федерации за рубежом они считают лучшим, то есть самым внимательным к запросам россиян.
Как сообщают «
Все дело в том, что писательница запланировала поездку в Россию, а для этого ее маленькому сыну необходимо было оформить документ, удостоверяющий личность.
Сотрудники дипмиссии проявили весь свой профессионализм, логику и человеческое отношение: «Прямо какое-то сочетание лучших качеств в одном флаконе!» – подчеркнула она.
При этом далеко не во всех дипломатических ведомствах сложилась такая атмосфера. По словам ее знакомых из Флориды и Израиля, в других посольствах сотрудники ведут себя иначе. Например, в Нью-Йорке «приходится биться за обыкновенные вещи», а российское дипведомство в Израиле для решения несложного вопроса и вовсе приходится посещать по нескольку раз.
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