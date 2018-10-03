|Общество
|03.10.2018
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Россияне в новогодние каникулы будут отдыхать 10 дней
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Москва, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы в 2019 году продлятся до 8 января. Об этом сообщается в документах правительства РФ.
В постановлении Кабмина отмечается, что выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье) и 23 февраля (суббота), совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 2, 3 и 10 мая.
Это значит, что новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. На День защитника Отечества нерабочими будут два дня – 23 и 24 февраля, на Международный женский день – три, с 8 по 10 марта. В мае россиян ждут пятидневные каникулы – с 1 по 5 мая, а затем ещё четыре выходных дня в честь Дня Победы с 9 по 12 мая.
Выходным также будет День России – 12 июня, а на День народного единства выпадают три дня отдыха – со 2 по 4 ноября.
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