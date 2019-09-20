|Общество
|20.09.2019
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Российские туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов
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Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 60% российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают по местному времени после перелета, а другие меняют режим еще дома.
Как сообщают
Опытные путешественники советуют летать с длительными пересадками, чтобы организму было легче адаптироваться к новым часовым поясам, передает РИА Новости.