Российские туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов

Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 60% российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают по местному времени после перелета, а другие меняют режим еще дома.

Как сообщают argumenti.ru , 16% опрошенных признались, что перейти на новый режим им помогают прогулки и спорт. Еще 15% рассказали, что расслабиться и перестроиться под новое время им помогает алкоголь. Также 6% сказали, что меняют режим при помощи лекарств.

Опытные путешественники советуют летать с длительными пересадками, чтобы организму было легче адаптироваться к новым часовым поясам, передает РИА Новости.