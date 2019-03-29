«Ростелеком» получил благодарность «Иркутского центра абилитации»

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Иркутский центр абилитации» Серафима Мельник вручила благодарственное письмо директору Иркутского филиала «Ростелекома» Юрию Тиману за поддержку особенных детей, высокую социальную ответственность и содействие развитию благотворительности в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома». Для АНО «Иркутский центр абилитации» в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник» «Ростелекома» приобрел мультимедийное оборудование в класс для занятий с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии. «Выражаем благодарность компании «Ростелеком» за приобретенную интерактивную доску для наших ребят с нарушениями интеллектуального и психического развития. Новое оборудование помогает ребятам усваивать материал более качественно, интересно и на высоком уровне, что очень значимо сегодня на фоне выдвигаемых образовательных стандартов и требований. Не менее значимо оборудование и для специалистов, поскольку оно существенно облегчает рабочий процесс и позволяет более качественное работать с ребятами», – отметила Серафима Мельник. «Дети с особенностью развития, их семьи и родители нуждаются в нашем повышенном внимании и поддержке, поэтому мы и впредь будем оказывать содействие работе этого центра, в том числе оргтехникой для занятий с подопечными, а также по другим направлениям, – подчеркнул Юрий Тиман. – Помогая людям, которые в этом нуждаются, наше общество становится сильнее». СПРАВКА: АНО «Иркутский центр абилитации» создан в 2016 году при поддержке Правительства Иркутской области и Фонда «Наследие иркутских меценатов» в рамках проекта «Особые дети рядом». Главная цель организации – создание системы абилитации детей и взрослых с нарушениями интеллектуального и психического развития, а также поддержка их семей.

создан в 2016 году при поддержке Правительства Иркутской области и Фонда «Наследие иркутских меценатов» в рамках проекта «Особые дети рядом». Главная цель организации – создание системы абилитации детей и взрослых с нарушениями интеллектуального и психического развития, а также поддержка их семей. С детьми занимаются как индивидуально, так и в группах. Сотрудники учреждения проводят консультации, мастер-классы, ведут работу с детьми в мастерских. Здесь есть смены дневного пребывания, работают родительские школы, готовят специалистов по сопровождению людей с особыми потребностями в социально-общественную жизнь. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... благотворительность

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