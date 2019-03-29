|Общество
|30.03.2019
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«Ростелеком» получил благодарность «Иркутского центра абилитации»
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Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Иркутский центр абилитации» Серафима Мельник вручила благодарственное письмо директору Иркутского филиала «Ростелекома» Юрию Тиману за поддержку особенных детей, высокую социальную ответственность и содействие развитию благотворительности в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».
Для АНО «Иркутский центр абилитации» в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник» «Ростелекома» приобрел мультимедийное оборудование в класс для занятий с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии.
«Выражаем благодарность компании «Ростелеком» за приобретенную интерактивную доску для наших ребят с нарушениями интеллектуального и психического развития. Новое оборудование помогает ребятам усваивать материал более качественно, интересно и на высоком уровне, что очень значимо сегодня на фоне выдвигаемых образовательных стандартов и требований. Не менее значимо оборудование и для специалистов, поскольку оно существенно облегчает рабочий процесс и позволяет более качественное работать с ребятами», – отметила Серафима Мельник.
«Дети с особенностью развития, их семьи и родители нуждаются в нашем повышенном внимании и поддержке, поэтому мы и впредь будем оказывать содействие работе этого центра, в том числе оргтехникой для занятий с подопечными, а также по другим направлениям, – подчеркнул Юрий Тиман. – Помогая людям, которые в этом нуждаются, наше общество становится сильнее».
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