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30.03.2019

«Ростелеком» получил благодарность «Иркутского центра абилитации»

Иркутск, 30.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Иркутский центр абилитации» Серафима Мельник вручила благодарственное письмо директору Иркутского филиала «Ростелекома» Юрию Тиману за поддержку особенных детей, высокую социальную ответственность и содействие развитию благотворительности в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Для АНО «Иркутский центр абилитации» в рамках благотворительной акции «Щедрый вторник» «Ростелекома» приобрел мультимедийное оборудование в класс для занятий с детьми с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии.

 

«Выражаем благодарность компании «Ростелеком» за приобретенную интерактивную доску для наших ребят с нарушениями интеллектуального и психического развития. Новое оборудование помогает ребятам усваивать материал более качественно, интересно и на высоком уровне, что очень значимо сегодня на фоне выдвигаемых образовательных стандартов и требований. Не менее значимо оборудование и для специалистов, поскольку оно существенно облегчает рабочий процесс и позволяет более качественное работать с ребятами», – отметила Серафима Мельник.

«Дети с особенностью развития, их семьи и родители нуждаются в нашем повышенном внимании и поддержке, поэтому мы и впредь будем оказывать содействие работе этого центра, в том числе оргтехникой для занятий с подопечными, а также по другим направлениям, – подчеркнул Юрий Тиман. – Помогая людям, которые в этом нуждаются, наше общество становится сильнее».

СПРАВКА:

  • АНО «Иркутский центр абилитации» создан в 2016 году при поддержке Правительства Иркутской области и Фонда «Наследие иркутских меценатов» в рамках проекта «Особые дети рядом». Главная цель организации – создание системы абилитации детей и взрослых с нарушениями интеллектуального и психического развития, а также поддержка их семей.
  • С детьми занимаются как индивидуально, так и в группах. Сотрудники учреждения проводят консультации, мастер-классы, ведут работу с детьми в мастерских. Здесь есть смены дневного пребывания, работают родительские школы, готовят специалистов по сопровождению людей с особыми потребностями в социально-общественную жизнь.

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