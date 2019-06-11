«Ростелеком» в Иркутске получил благодарность за поддержку экологических субботников

Иркутская область, 12.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В этом году специалисты «Ростелекома» вышли на субботники во всех населенных пунктах Иркутской области, где есть собственные подразделения компании. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Кроме того, сотрудники участвовали в посадках зеленых аллей и рощ в Иркутске: на острове Конный вместе с корпоративными волонтерами других предприятий высаживали рябины и сирени в рамках акции «17 деревьев весны».

В благодарности отмечены инициатива, активное участие в общегородском субботнике коллектива «Ростелекома»: «Ваш добросовестный труд, ответственность, целеустремленность послужили на благо родного города».

Главный специалист управления экологии администрации Иркутска Валентина Сафонова отметила, что «Ростелеком» традиционно участвует в экологических мероприятиях в областном центре Приангарья, работники компании приводят в порядок городскую территорию.

«Ростелеком» ежегодно инвестирует в проекты, направленные на улучшение состояния окружающей среды. Кроме того, свой личный вклад вносят непосредственно наши сотрудники, – подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Для нас важно развивать экологическую культуру в обществе, поэтому мы участвуем в инициативах по санитарной очистке и озеленению Иркутска и других территорий области, чтобы детям и внукам достался чистый дом».

Юрий Тиман также отметил цифровые сервисы компании, подключая которые клиенты улучшают экологическую обстановку. Например, переход на доставку счетов в электронном виде позволяет отказаться от использования бумаги, тем самым от вырубки сберегаются гектары леса.