«Ростелеком» в Иркутской области принял участие в экологической акции «360»

Иркутская область , 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Иркутского филиала «Ростелекома» приняли участие в главном Всероссийском экологическом волонтерском марафоне «360», который состоялся 7 сентября. Более 100 корпоративных волонтеров из 21 федеральной и региональной компаний объединились, чтобы очистить берега Байкала от мусора.

В этом году впервые за время проведения акции «360» на территории Иркутской области в Щегловке и Бугульдейке проводился раздельный сбор мусора. Всего на двух точках добровольцы собрали 1 869 кг стекла, 930 кг металла, 146 кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышек.

– Байкал – одно из самых древних озер в мире. Из 1 200 обитателей озера около 800 являются эндемиками, уникальными представителями флоры и фауны, которые обитают в ограниченном пространстве. Стремительно развивающийся байкальский туризм наносит непоправимый ущерб экологии озера, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Горы бытового мусора отравляют побережье и воду, которые добровольцы разбирают от завалов, очищая заповедную зону.

Всего за время экологического марафона было собрано шесть КАМАЗов мусора, установлено три пикниковых зоны, построено 210 метров новой экотропы и 330 – реконструировано.

– Направляясь на природу отдохнуть, все хотят увидеть чистоту и порядок, но часто забывают следить за собой и бережно относиться к тому, что нам дано. Побывав на акции и увидев, как совершенно безвозмездно более сотни человек дружно наполняют многотонные грузовики мусором, я понял, как много среди нас небезразличных людей, всегда готовых объединиться ради того, чтобы сделать наш мир хотя бы немного лучше, – прокомментировал свое участие в мероприятии волонтер, сотрудник Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Зинченко.

СПРАВКА:

Экологическая акция «360» – это часть комплексной программы En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий, которую компания реализует с 2011 года. В программу входят экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. «Ростелеком» ежегодно принимает участие в волонтерской акции на берегах Байкала.