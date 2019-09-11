|Общество
|12.09.2019
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«Ростелеком» в Иркутской области принял участие в экологической акции «360»
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В этом году впервые за время проведения акции «360» на территории Иркутской области в Щегловке и Бугульдейке проводился раздельный сбор мусора. Всего на двух точках добровольцы собрали 1 869 кг стекла, 930 кг металла, 146 кг пластика, 12,5 кг пластиковых крышек.
– Байкал – одно из самых древних озер в мире. Из 1 200 обитателей озера около 800 являются эндемиками, уникальными представителями флоры и фауны, которые обитают в ограниченном пространстве. Стремительно развивающийся байкальский туризм наносит непоправимый ущерб экологии озера, – комментирует директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Горы бытового мусора отравляют побережье и воду, которые добровольцы разбирают от завалов, очищая заповедную зону.
Всего за время экологического марафона было собрано шесть КАМАЗов мусора, установлено три пикниковых зоны, построено 210 метров новой экотропы и 330 – реконструировано.
– Направляясь на природу отдохнуть, все хотят увидеть чистоту и порядок, но часто забывают следить за собой и бережно относиться к тому, что нам дано. Побывав на акции и увидев, как совершенно безвозмездно более сотни человек дружно наполняют многотонные грузовики мусором, я понял, как много среди нас небезразличных людей, всегда готовых объединиться ради того, чтобы сделать наш мир хотя бы немного лучше, – прокомментировал свое участие в мероприятии волонтер, сотрудник Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Зинченко.
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