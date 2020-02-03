Ростуризм: все российские организованные туристы вернулись из Китая в Россию

Москва, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), – Федеральное агентство по туризму сообщает, что по поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, благодаря туроператорам, которые смогли поставить дополнительные чартеры, люди, которые должны были вернуться на родину после 4 февраля, смогли вылететь раньше.

По состоянию на 3 февраля организованных российских туристов по линии туроператоров на территории КНР нет. Последний рейс Azur Air ZF756 с российскими туристами в 7:36 утра по московскому времени приземлился во Внуково. Таким образом, все 5,6 тысячи организованных туристов из России, которые находились в Китае по состоянию на 27 января вернулись в Россию.

Ростуризм продолжит наблюдать за ситуацией в ежедневном режиме.

Напомним, Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, где выявлена вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии. Вместе с тем, специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора на борту самолета проверили температуру всех пассажиров, прилетевших 1 февраля рейсом Санья-Иркутск из Китая. Известно, что ни у кого из них не подтвердился опасный диагноз. Эти меры принимаются в соответствии с планом межведомственных мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, который утвержден врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым. Проверять будут всех пассажиров, прибывших из Китая.