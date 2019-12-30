Рождественский прием мэра для многодетных семей прошел в Иркутске

Иркутск, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялся Рождественский прием мэра для многодетных семей православных приходов. В нем приняли участие более ста человек. Это многодетные семьи, в которых поддерживаются православные традиции. Мэр города Дмитрий Бердников и митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан поздравили гостей с праздником.

– Наши рождественские чаепития стали уже хорошей, доброй традицией. Именно семья – опора и поддержка каждого человека. С ней связаны самые счастливые моменты нашей жизни. Успехам близких мы всегда радуемся больше, чем своим собственным. А когда трудно – обращаемся за поддержкой к родным. Вы являетесь прекрасным примером взаимопонимания, согласия, уважения. Большие, дружные семьи – залог развития нашего города. И, глядя сегодня на наших детей, я могу с уверенностью сказать: у Иркутска – светлое будущее, – отметил глава города.

– Пускай ваш пример распространяется через вас в другие семьи города Иркутска. Я поздравляю вас с Рождеством Христовым. Пускай традиция этих встреч множится, – подчеркнул глава митрополии.

Артисты Иркутского городского театра народной драмы исполнили традиционное кукольное представление «Вертепное действо», а также отрывок из рождественской сказки. Кроме того, со своими музыкальными номерами выступили приглашенные семьи.