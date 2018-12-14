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16.12.2018

Розы Дэвида Остина будут выращивать в Ботаническом саду ИГУ

Иркутск, 16.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Розы Дэвида Остина будут адаптировать к сибирским условиям в Ботаническом саду ИГУ.

Как сообщает пресс-служба организации, Ботанический сад ИГУ по приглашению компании-организатора PL Consulting стал партнёром престижного мероприятия в области флористики – мастер-классов от всемирно известного специалиста, основателя Московской международной школы цветочного дизайна Араика Галстяна. Нужно отметить, что это первый приезд в Иркутск мастера такой величины, призёра многих международных флористических конкурсов.

Во время обучения иркутских флористов, помимо прочих растений, используются розы селекции Дэвида Остина, выращенные в колумбийской компании Alexandra Farms – одном из ведущих мировых производителей садовых роз. Это так называемые «столепестковые» розы новой селекции, обладающие элегантной старинной формой и изумительным ароматом. По договоренности с зарубежными партнёрами посадочный материал роз селекции Дэвида Остина будет передан в Ботанический сад ИГУ для изучения возможности их адаптации к местным условиям.

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