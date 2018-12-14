|Общество
|15.12.2018
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РУСАЛ и Минздрав России завершили вакцинацию с использованием российского препарата от лихорадки Эбола в Гвинейской Республике
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Москва, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - ОК РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации завершили вакцинацию против вируса Эбола в Гвинейской Республике.
Две тысячи человек получили вакцины «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований, которые проходят в Гвинее на базе научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ). Центр был построен компанией РУСАЛ по инициативе Олега Дерипаски в разгар эпидемии Эбола в 2015 году. Вакцина «ГамЭвак Комби» была создана в федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и сейчас проходит финальный этап исследований.
Программа испытаний включает наблюдение в течение года за состоянием здоровья вакцинированных и формированием их иммунитета. По завершению этого этапа будет получена международная сертификация для использования вакцины Всемирной Организацией Здравоохранения и другими организациями для профилактики распространения заболевания.
Препарат был разработан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года Президента Гвинейской Республики Альфа Конде. В 2016 году состоялась презентация вакцины на площадке Всемирной ассамблеи здравоохранения с участием бывшего Генерального директора ВОЗ д-р Маргарет Чен. В России препарат был зарегистрирован в конце 2015 года.
После того как РУСАЛ начал активные действия, направленные на борьбу с эпидемией (помимо разработки вакцины компания, в рамках частно-государственного партнерства при поддержке Олега Дерипаски открыла в Гвинее научно-исследовательский центр, изолятор, а также построила госпиталь), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность акционеру РУСАЛа Олегу Дерипаске за вклад в международные усилия по борьбе с Эболой. Олег Дерипаска ранее подчеркивал, что у РУСАЛа установились прочные связи с Гвинейской Республикой, и компания приложила все усилия для того, чтобы помочь населению пораженного вирусом государства. «Когда случилась вспышка лихорадки, мы постарались приложить все возможные усилия для того, чтобы оказать любую доступную помощь», – заявил Олег Дерипаска.
В настоящее время препаратом прививаются российские врачи и другие специалисты, выезжающие в регионы, где существует высокий риск заражения вирусом Эбола, отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. «За время работы в период эпидемии Эболы центр показал наилучшие данные по проценту выздоровевших в Гвинее: 62,5% пациентов НКДЦЭМ с подтверждённым диагнозом лихорадки Эбола успешно прошли лечение», – рассказала Вероника Скворцова.
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По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ