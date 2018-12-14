РУСАЛ и Минздрав России завершили вакцинацию с использованием российского препарата от лихорадки Эбола в Гвинейской Республике

Москва, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - ОК РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации завершили вакцинацию против вируса Эбола в Гвинейской Республике. Две тысячи человек получили вакцины «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований, которые проходят в Гвинее на базе научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ). Центр был построен компанией РУСАЛ по инициативе Олега Дерипаски в разгар эпидемии Эбола в 2015 году. Вакцина «ГамЭвак Комби» была создана в федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и сейчас проходит финальный этап исследований. Программа испытаний включает наблюдение в течение года за состоянием здоровья вакцинированных и формированием их иммунитета. По завершению этого этапа будет получена международная сертификация для использования вакцины Всемирной Организацией Здравоохранения и другими организациями для профилактики распространения заболевания. Препарат был разработан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года Президента Гвинейской Республики Альфа Конде. В 2016 году состоялась презентация вакцины на площадке Всемирной ассамблеи здравоохранения с участием бывшего Генерального директора ВОЗ д-р Маргарет Чен. В России препарат был зарегистрирован в конце 2015 года. После того как РУСАЛ начал активные действия, направленные на борьбу с эпидемией (помимо разработки вакцины компания, в рамках частно-государственного партнерства при поддержке Олега Дерипаски открыла в Гвинее научно-исследовательский центр, изолятор, а также построила госпиталь), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил благодарность акционеру РУСАЛа Олегу Дерипаске за вклад в международные усилия по борьбе с Эболой. Олег Дерипаска ранее подчеркивал, что у РУСАЛа установились прочные связи с Гвинейской Республикой, и компания приложила все усилия для того, чтобы помочь населению пораженного вирусом государства. «Когда случилась вспышка лихорадки, мы постарались приложить все возможные усилия для того, чтобы оказать любую доступную помощь», – заявил Олег Дерипаска. В настоящее время препаратом прививаются российские врачи и другие специалисты, выезжающие в регионы, где существует высокий риск заражения вирусом Эбола, отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. «За время работы в период эпидемии Эболы центр показал наилучшие данные по проценту выздоровевших в Гвинее: 62,5% пациентов НКДЦЭМ с подтверждённым диагнозом лихорадки Эбола успешно прошли лечение», – рассказала Вероника Скворцова. СПРАВКА: Вакцина «ГамЭвак Комби» создана биотехнологическим методом без использования патогенного вируса лихорадки Эбола. Основой вакцины является генетический материал безопасного для человека аденовируса и вируса везикулярного стоматита, в который встроен ген, содержащей информацию о структуре белка GP вируса Эбола. Доклинические и клинические исследования вакцины продемонстрировали ее безопасность и более эффективное по сравнению с иностранными аналогами стимулирование иммунитета. Также одним из основных преимуществ российской вакцины является более легкий режим хранения: препарат «ГамЭвак Комби» можно транспортировать и содержать при температуре от -16 ◦C градусов Цельсия, тогда как для иностранных аналогов необходимо поддерживать температуру ниже -60 ◦C, что трудно осуществить в климатических условиях Африки.

создана биотехнологическим методом без использования патогенного вируса лихорадки Эбола. Основой вакцины является генетический материал безопасного для человека аденовируса и вируса везикулярного стоматита, в который встроен ген, содержащей информацию о структуре белка GP вируса Эбола. Доклинические и клинические исследования вакцины продемонстрировали ее безопасность и более эффективное по сравнению с иностранными аналогами стимулирование иммунитета. Также одним из основных преимуществ российской вакцины является более легкий режим хранения: препарат «ГамЭвак Комби» можно транспортировать и содержать при температуре от -16 ◦C градусов Цельсия, тогда как для иностранных аналогов необходимо поддерживать температуру ниже -60 ◦C, что трудно осуществить в климатических условиях Африки. Центр НКДЦЭМ, в котором будет проходить последующее обследование жителей Гвинеи, не имеет аналогов в регионе Западной Африки по уровню использования высоких технологий и системе биологической безопасности. Центр создан с учетом всех рекомендаций международных гуманитарных организаций, оснащен современным медицинским и лабораторным оборудованием. Инвестиции РУСАЛа в строительство НКДЦЭМ составили более 10 млн долларов США.

В настоящий момент НКДЦЭМ является ведущим центром изучения и профилактики инфекционных заболеваний в Гвинее, а также центром подготовки национальных специалистов-эпидемиологов.

РУСАЛ работает в Республике Гвинея с 2001 года, являясь одним из крупнейших иностранных инвесторов в этой стране. В Гвинее РУСАЛ владеет Компанией бокситов Киндии (КБК), а также боксито-глиноземным комплексом Friguia. Кроме того, РУСАЛ продолжает реализацию проекта по разработке крупнейшего в мире месторождения бокситов Диан-Диан в регионе Боке. По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... русал

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