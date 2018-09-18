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19.09.2018

РУСАЛ начинает прием заявок на конкурс волонтерских инициатив «Помогать просто»

Москва, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире производителей алюминия, с 20 сентября начинает прием заявок на конкурс волонтерских проектов «Помогать просто». Для реализации лучших социально значимых инициатив компания направит 5 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашаются корпоративные волонтеры, команды активных жителей, городские добровольческие объединения, местные администрации и их структурные подразделения, некоммерческие организации, муниципальные и социальные учреждения, а также учебные заведения.

На грантовую поддержку компании могут претендовать проекты, которые направлены на оказание добровольческой и благотворительной помощи социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям или  связаны с развитием probono волонтерства, либо содействуют созданию волонтерских сообществ и обучающих программ для добровольцев. Максимальная сумма каждого гранта – 50 тысяч рублей.

– Конкурс «Помогать просто» – это настоящая кузница небольших, но очень значимых инициатив, которые помогают точечно решать локальные социальные проблемы и поддержать нуждающихся людей. Это конкурс – для каждого, кто готов помогать. С 2015 года гранты в рамках конкурса получили 337 проектов, среди них – и создание инклюзивных спектаклей для ребятишек с ограниченными возможностями, и адресная помощь одиноким пожилым, и шефские проекты для воспитанников детских домов и приютов. Благодаря этим добрым делам мир с каждым днем становится лучше, - отметила   заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Заявки на участие в конкурсе принимаются на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа с 20 сентября до 15 октября 2018 года. Победители конкурса станут известны не ранее 15 декабря 2018 года.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте.

СПРАВКА:

  • Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», экологическую программу «Зеленая волна», экологические марафоны «День Енисея» и «День Чулыма», а также партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».
  • Конкурс направлен на привлечение активных граждан к добровольческой и общественно полезной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия, создание и тиражирование лучших социальных технологий, а также на организацию единого коммуникационного пространства для волонтеров.
  • В географию конкурса входят следующие регионы присутствия компании: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Боготол и Боготольский район, Красноярск, Назарово и Назаровский район, Таежный, Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).

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