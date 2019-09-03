|Общество
|03.09.2019
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РУСАЛ начинает прием заявок от волонтёров Приангарья на конкурс грантов «Помогать просто»
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Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал конкурс волонтёрских инициатив РУСАЛа «Помогать просто». Для реализации лучших проектов в семи регионах присутствия компания направит 5 млн рублей. Традиционно входят в географию конкурса территории присутствия компании в Иркутской области: Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район.
Ключевые направления конкурса включают оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также инициативы по формированию и развитию волонтерских сообществ. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя – 50 000 рублей.
К участию приглашаются объединения инициативных граждан и корпоративных волонтеров, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации.
– Грантовый конкурс «Помогать просто» – это прекрасная возможность для всех неравнодушных людей проявить активную гражданскую позицию и сделать свой вклад в решение небольших, но очень важных и значимых социальных проблем, например, помочь в быту одиноким пожилым людям, организовать интересный досуг и спортивные или профориентационные события для воспитанников детского дома, применить свои профессиональные навыки во время волонтерской работы в социальном учреждении. Даже самые маленькие проекты могут менять города и людей к лучшему, – говорит заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.
Заявки на участие в конкурсе грантов «Помогать просто» принимаются со 2 по 30 сентября 2019 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа
Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно
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