РУСАЛ начинает прием заявок от волонтёров Приангарья на конкурс грантов «Помогать просто»

Иркутская область, 2.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Стартовал конкурс волонтёрских инициатив РУСАЛа «Помогать просто». Для реализации лучших проектов в семи регионах присутствия компания направит 5 млн рублей. Традиционно входят в географию конкурса территории присутствия компании в Иркутской области: Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район.

Ключевые направления конкурса включают оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам и социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также инициативы по формированию и развитию волонтерских сообществ. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта-победителя – 50 000 рублей.

К участию приглашаются объединения инициативных граждан и корпоративных волонтеров, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации.

– Грантовый конкурс «Помогать просто» – это прекрасная возможность для всех неравнодушных людей проявить активную гражданскую позицию и сделать свой вклад в решение небольших, но очень важных и значимых социальных проблем, например, помочь в быту одиноким пожилым людям, организовать интересный досуг и спортивные или профориентационные события для воспитанников детского дома, применить свои профессиональные навыки во время волонтерской работы в социальном учреждении. Даже самые маленькие проекты могут менять города и людей к лучшему, – говорит заместитель генерального директора РУСАЛа Вера Курочкина.

Заявки на участие в конкурсе грантов «Помогать просто» принимаются со 2 по 30 сентября 2019 года на электронной платформе Центра социальных программ РУСАЛа https://grants.fcsp.ru . Победители конкурса будут объявлены не ранее 20 января 2020 года, пишет пресс-служба РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте .

СПРАВКА:

Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Помимо конкурса программа включает ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», программу по озеленению и благоустройству «Зеленая волна», экологические марафоны «День Енисея» и «День реки», а также партнерскую программу «Национальный совет по корпоративному волонтерству».

Конкурс направлен на привлечение активных граждан к добровольческой и общественно полезной деятельности, развитие межсекторного взаимодействия, создание и тиражирование лучших социальных технологий, а также на организацию единого коммуникационного пространства для волонтеров.

В географию конкурса входят следующие регионы присутствия компании: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Боготол и Боготольский район, Дивногорск, Красноярск, Назарово и Назаровский район, Таежный, Тюхтет, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Михайловск, Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).