РУСАЛ награжден Министерством здравоохранения РФ

Москва, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ , один из крупнейших в мире производителей алюминия, отмечен Министерством здравоохранения Российской Федерации за оказание содействия в подготовке и проведении в Гвинейской Республике исследования российского препарата для профилактики болезни, вызванной вирусом Эбола – «ГамЭвак-Комби».

Министерство здравоохранения Российской Федерации высоко оценило участие компании РУСАЛ в борьбе с Эболой в Гвинее, а также ее вклад в развитие российско-гвинейских отношений. Приказом министра здравоохранения медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» награжден директор по глиноземному бизнесу компании РУСАЛ Яков Ицков. Помимо этого, сотрудники Компании, принимавшие активное участие в реализации задач частно-государственного партнерства по борьбе с вирусом Эбола, были отмечены нагрудными знаками «Отличник здравоохранения», в том числе генеральный директор управляющей компании в Гвинейской Республике Александр Брегадзе и директор по медицине РУСАЛа Владимир Спиридонов.

В разгар эпидемии Эболы, в апреле 2014 года, РУСАЛ одной из первых иностранных компаний в Гвинее закупил и передал Министерству здравоохранения республики партию медицинских препаратов и санитарно-профилактических средств. С августа 2014 года РУСАЛ содействует в материально-техническом обеспечении деятельности специальной противоэпидемической бригады (СПЭБ) Роспотребнадзора, которая была направлена в Гвинею.

В 2015 году с целью борьбы с распространением смертельно опасного заболевания на территории Гвинеи РУСАЛом был построен и полностью оборудован научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ) в регионе Киндия. Инвестиции РУСАЛа в строительство НКДЦЭМ составили более 10 млн долларов США.

В 2017 году часть структуры НКДЦЭМ была перепрофилирована в современный лабораторный комплекс, позволяющий в стационарных условиях проводить лабораторные анализы с высоким уровнем защиты. Работа по перепрофилированию части помещений была выполнена РУСАЛом в кратчайшие сроки с учетом всех международных норм. РУСАЛ также оказал ключевое содействие в доставке и монтаже высокоточного оборудования, предназначенного для этой лаборатории, общим весом более 50 тонн.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина после обращения к нему в конце 2014 года Президента Гвинейской Республики Альфа Конде при поддержке РУСАЛ была разработана и испытана вакцина против геморрагической лихорадки Эбола «ГамЭвак Комби». Она была создана в федеральном научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.

В декабре 2019 года РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявили о завершении испытания вакцины против вируса Эбола в Гвинейской Республике. Две тысячи человек получили вакцины «ГамЭвак Комби» в рамках пострегистрационных исследований, которые проходили в Гвинее на базе НКДЦЭМ.

По сообщению пресс-службы ОК РУСАЛ