|Общество
|09.08.2018
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РУСАЛ направит 100 тысяч рублей на озеленение Шелехова
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Шелехов, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове подвели итоги конкурса экологических проектов Центра социальных программ РУСАЛа. Два волонтерских проекта получат грантовую поддержку в размере 50 тысяч рублей каждый.
Авторами проекта «Островок дружбы» стали сотрудники городского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На грантовые средства они собственными силами посадят деревья, кустарники, устроят клумбы. Рядом с насаждениями установят скамейки. В результате получится зеленый уголок, где смогут играть и отдыхать воспитанники, и посетители центра.
Проект «Кракатук» подразумевает высадку деревьев у бассейна «Лазурный». Это будут ясени, клены и сирень. Новые деревья продолжат аллею лип и манчжурского ореха, которую жители высадили в прошлом году к юбилею города и Иркутского алюминиевого завода.
Помимо саженцев, на средства грантов авторы проектов смогут приобрести необходимые для их посадки расходные материалы и инвентарь.
– Озеленение – это важная составляющая благоустройства города, забота о его экологическом благополучии, – рассказал директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ИркАЗа Алексей Тенигин. – Отрадно, что сами жители готовы заниматься этим на волонтерских началах и выступают с такими предложениями. РУСАЛ со своей стороны активно поддерживает такие инициативы. Вместе мы сделаем город чистым и красивым.
Благодаря аналогичному конкурсу 2017 года, в Шелехове появилась рябиновая аллея у стадиона «Строитель», а также новые деревья на Аллее любви в городском парке. Об этом сообщает пресс-служба РУСАЛа.
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