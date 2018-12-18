|Общество
|19.12.2018
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РУСАЛ открыл зимний сезон, организовав праздник на Курчатовском заливе в Братске
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Братск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшие выходные сотни братчан открыли зимний сезон, приняв участие в празднике, который проводила в яхт-клубе на Курчатовском заливе компания РУСАЛ.
Это было ярко весело, интересно. Плюс ко всему бесплатно, сообщает
Катание на тюбах с горки, лепка снеговиков, танцы или хоккей в валенках – для тех, кто предпочитает активный отдых. Мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и украшений – для поклонников неторопливого досуга.
Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ:
«Мы живём в таком регионе, где невозможно не радоваться зиме. Мы все любим снег, любим зимние виды спорта. И я надеюсь, что все те, кто пришел покататься с горки и проявить себя во всём, в то же время примут участие в благотворительном марафоне, и мы соберём ту сумму, которую мечтали собрать на благие дела».
Ответственными за благие дела на празднике зимы были волонтёры - участники традиционного благотворительного марафона «Верим в чудо, творим чудо».
Его организатор – Центр социальных программ РУСАЛа. В составе семи команд - представители предприятий города, студенты и школьники. Для большинства из них марафон не первый.
«Мы принимаем участие уже 6 год. Что нами движет? Волонтёрство. Делать добро, помогать людям».
«Мы принимаем участие в 4 раз. Нам это очень нравится. Мы с огромным желанием проходим все станции для того, чтобы оказать какому-либо учреждению благотворительную помощь».
На празднике удалось собрать более 32 тысяч рублей. Средства направят в помощь падунскому Дому ребёнка.
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