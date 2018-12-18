ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
19.12.2018

РУСАЛ открыл зимний сезон, организовав праздник на Курчатовском заливе в Братске

Братск, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В минувшие выходные сотни братчан открыли зимний сезон, приняв участие в празднике, который проводила в яхт-клубе на Курчатовском заливе компания РУСАЛ.

Это было ярко весело, интересно. Плюс ко всему бесплатно, сообщает БСТ. На открытии зимнего сезона занятие себе нашли и дети, и взрослые.

Катание на тюбах с горки, лепка снеговиков, танцы или хоккей в валенках – для тех, кто предпочитает активный отдых. Мастер-классы по изготовлению новогодних открыток и украшений – для поклонников неторопливого досуга.

Роман Лебедев, директор по персоналу БрАЗа ОК РУСАЛ:

«Мы живём в таком регионе, где невозможно не радоваться зиме. Мы все любим снег, любим зимние виды спорта. И я надеюсь, что все те, кто пришел покататься с горки и проявить себя во всём, в то же время примут участие в благотворительном марафоне, и мы соберём ту сумму, которую мечтали собрать на благие дела».

Ответственными за благие дела на празднике зимы были волонтёры - участники традиционного благотворительного марафона «Верим в чудо, творим чудо».

Его организатор – Центр социальных программ РУСАЛа. В составе семи команд - представители предприятий города, студенты и школьники. Для большинства из них марафон не первый.

«Мы принимаем участие уже 6 год. Что нами движет? Волонтёрство. Делать добро, помогать людям».

«Мы принимаем участие в 4 раз. Нам это очень нравится. Мы с огромным желанием проходим все станции для того, чтобы оказать какому-либо учреждению благотворительную помощь».

На празднике удалось собрать более 32 тысяч рублей. Средства направят в помощь падунскому Дому ребёнка.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске