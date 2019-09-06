РУСАЛ приглашает инициативных жителей Приангарья на семинары «Школы городских изменений»

Иркутская область, 8.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начинается реализация очной образовательной программы для инициативных горожан «Школа городских изменений». Принять в ней участие могут активные жители, некоммерческие организации, а также представители государственных и муниципальных учреждений социальной сферы из Братска, Шелехова и Тайшета.

Программа «Школы городских изменений» включает в себя три интенсива, посвященных социальному проектированию, проектному менеджменту и оценке проектов. В результате участники семинаров смогут не только разработать качественные социальные проекты, но и научатся эффективно их реализовывать, а также грамотно оценивать результаты проектной деятельности. Семинары больше всего подходят начинающим проектировщикам, реализующим инициативы в сфере волонтёрства и территориального развития.

— В «Школе городских изменений» у всех участников будет хорошая возможность не только воплотить в жизнь свои идеи, которые направлены на решение актуальных социальных проблем, но и найти себе единомышленников и партнёров. Поддержку начинающим проектировщикам окажут опытные эксперты, которые помогут успешно пройти все этапы создания проекта от задумки до оценки результатов, — говорит иполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа Ольга Солодилова.

Семинары «Школы городских изменений» будут проходить с сентября 2019 по февраль 2020 года в Братске, Тайшете и Шелехове, завершится образовательная программа в апреле 2020 года Слетом лидеров городских изменений в Иркутске. Подробное расписание и программу семинаров можно узнать на сайте .

Проект «Школа городских изменений» в Иркутской области в 2019-2020 гг. реализуется Центром социальных программ РУСАЛа и Центром инноваций в социальной сфере РУСАЛа с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба РУСАЛа.

СПРАВКА:

«Школа городских изменений» — социальная программа компании РУСАЛ, направленная на формирование и обучение инициативных групп, которые заинтересованы в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства. Реализуется в очных и дистанционных форматах. Подробности: https://fcsp.ru/edu.