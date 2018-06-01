С 1 августа национально-культурные центры Приангарья будут работать в иркутском Доме Дружбы

Иркутск, 3.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Национально-культурные центры Приангарья смогут работать в здании Дома Дружбы в Иркутске с 1 августа.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил глава региона Сергей Левченко на расширенном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам гармонизации межэтнических отношений и совете по делам национальностей при губернаторе.

– По поручению губернатора мы создаем площадку для работы национально-культурным центрам в Доме Дружбы. Кроме того, там же будут выделены помещения под ресурсный центр для некоммерческих организаций региона, – отметил руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов.

Как подчеркнул Сергей Левченко, предстоящим летом в Иркутской области пройдет ряд крупных массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений.

Запланировано проведение программных мероприятий: областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ – моя гордость», празднование Дня России, межнационального культурно-спортивного праздника «Сабантуй», областного культурно-спортивного праздника «Сурхарбан», Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана».

Как сообщила начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, в первом полугодии 2018 года началась работа по созданию регионального отделения Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» среди молодых лидеров национальных культурных объединений, запланирован ряд совместных молодежных мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений: футбольный турнир среди национальных культурных центров, совместный концерт, посвященный Дню защиты детей.

С 29 июня по 6 июля пройдет Международный молодежный форум «Байкал», в рамках которого будут вести работу 10 площадок различной направленности, в том числе «Диалог культур», посвященный вопросам гармонизации межэтнических отношений и сохранению национальной самобытности. Участниками направления станут 40 молодых лидеров национальных культурных центров и студенческого сообщества со всей страны. Сейчас на участие в работе направления подано более 100 заявок.

Одним из механизмов решения вопросов укрепления гражданского единства и гармонизации межэтнических отношений, адаптации иностранных граждан является оказание правительством Иркутской области грантовой поддержки через конкурсы социально значимых проектов среди некоммерческих организаций в виде субсидий из областного бюджета.

– В рамках госпрограммы по реализации государственной национальной политики в Иркутской области финансирование регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений в 2018 году составляет 6 миллионов рублей, планируется поддержать более 20 проектов. Максимально возможная сумма гранта – 300 тысяч рублей. Конкурс планируется объявить в июле 2018 года, - отметила Ольга Куриленкова.

Напомним, в этом году финансирование конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» увеличено до 30 млн рублей, максимальный размер субсидии – 800 тысяч рублей. Конкурс будет объявлен в июне 2018 года.

Национальные культурные объединения смогут принять участие в конкурсе на возмещение затрат на участие в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере этноконфессиональных отношений. Финансирование конкурса в этом году составляет более 100 тысяч рублей. Конкурс традиционно проводится в четвертом квартале.

Напомним, ранее Дом Дружбы использовался именно для работы с национально-культурными объединениями, проведения там общественных мероприятий. Там же базировались структуры администрации Иркутской области, отвечавшие за работу с национально-культурными объединениями. Позже в здании располагались структуры «Единой России», затем – министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области.