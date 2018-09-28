С 1 октября в Приангарье начнется декада «Старшее поколение»

Иркутская область, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - В территориальных центрах занятости населения Иркутской области с 1 по 10 октября 2018 года пройдет декада «Старшее поколение».

Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министерство труда и занятости региона.

В связи с постепенным переходом на новые условия назначения пенсий, специалисты центров занятости населения проведут комплекс мероприятий для граждан пенсионного и предпенсионного возраста в части сохранения и развития занятости, профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки.

В рамках декады состоятся мини-ярмарки вакансий, групповые занятия по психологической поддержке, социальной адаптации, а также тренинги, семинары и консультации по содействию предпринимательской деятельности. Специалисты проинформируют о возможностях трудоустройства через Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» и социальную сеть деловых контактов SKILLSNET , расскажут об услугах, предоставляемых центром занятости, о созданных консультационных пунктах по вопросам трудоустройства.

С контактными адресами, телефонами, программой проведения мероприятий можно ознакомиться в новостной ленте территориального центра занятости населения на сайте министерства .