С 2020 года Гостехнадзор будет контролировать работу аттракционов в Приангарье и регистрировать их

Иркутская область, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 2020 года в РФ вводится единый перечень требований к установке и использованию аттракционов. Контролировать работу развлекательных конструкций и аппаратов, а также регистрировать их в Приангарье будет служба Гостехнадзора Иркутской области.

Как сообщают в ведомстве, эти правила касаются не только стационарных развлекательных комплексов, таких, как колесо обозрения, качели, карусели, но и передвижных конструкций – батутов, а также самоходных аттракционов, передвигающихся по установленному маршруту – картингов, автодромов.

– Случаи травмирования детей и взрослых на аттракционах, между тем, нередки. Так, например, летом 2019 года в Улан-Удэ из-за халатности взрослых тяжелые травмы получили четверо детей, которые играли, как потом оказалось, на плохо закрепленном надувном батуте. Сильный порыв ветра – и вся эта хлипкая конструкция ударилась о бетонное покрытие. Самой маленькой пострадавшей было три года, старшему – семь. У детей зафиксированы ушибы головного мозга, переломы черепа, у одного оказалась сломана челюсть. Похожее ЧП произошло в апреле в Иркутске – там тоже батут перевернуло ветром, – отмечают в региональном Гостехнадзоре.

Отмечается, что до недавнего времени не существовало единой структуры, осуществляющей надзор за аттракционами. В разных субъектах РФ развлекательные комплексы контролировали различные службы – Ростехнадзор, Гостехнадзор, Роспотребнадзор и так далее. С 2020 года утверждены требования к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов, а также правила их государственной регистрации. Все эти функции теперь переданы органам Гостехнадзора.

– Нам предстоит большая работа, – говорит руководитель службы Гостехнадзора Иркутской области Александр Ведерников. – Сегодня на территории Иркутской области работают около 400 аттракционов. Из них только батутов около 80. Есть катальные горы, парковые поезда на рельсах, монорельсовые и канатные парковые дороги, колеса обозрения, качели, карусели, симуляторы, сталкивающиеся автомобили, горки, лабиринты, водные спуски прямые и с виражами. Все их нужно зарегистрировать в соответствии с правилами государственной регистрации аттракционов и проверить на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов».

После прохождения всех необходимых мероприятий эксплуатант – юридическое лицо или физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее эксплуатацию аттракциона, – получает государственный регистрационный знак и свидетельство о государственной регистрации аттракциона. Все полученные в ходе регистрации данные будут храниться в региональной информационной системе.

Соответствующее постановление правительства РФ о правилах государственной регистрации аттракционов вступит в силу спустя 3 месяца со дня официального опубликования. Таким образом, с 9 апреля 2020 года аттракционы будут регистрировать в органе Гостехнадзора по месту их установки.