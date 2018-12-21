С Днем энергетика поздравляют работников отрасли в Приангарье первые лица региона

Иркутская область, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют работников энергетической промышленности региона с профессиональным праздником – Днем энергетика.

Уважаемые энергетики!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Мы все знаем, что надежное и устойчивое энергоснабжение населения, социальных объектов и предприятий всех отраслей промышленности – это основа всестороннего, динамичного развития Иркутской области.

Каждый из нас в суровых сибирских условиях нередко добрым словом вспоминает людей, безупречная работа которых направлена на создание для нас максимально комфортных условий. Можно сказать, что ваш труд освещает жизнь и согревает сердца.

Хочу поблагодарить вас за высокую ответственность, добросовестность, преданность избранному делу и профессиональный подход к решению любых, самых сложных задач.

Желаю всем работникам энергетического комплекса Приангарья успехов в работе на благо Иркутской области и нашей страны! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Уважаемые ветераны и работники энергетической отрасли Иркутской области!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Энергетика – основа социально-экономического развития Иркутской области. От стабильной работы энергетических систем напрямую зависит стабильность региональной экономики, комфорт в домах, школах, детских садах и больницах. Суровые климатические условия, наряду с богатейшими запасами полезных ископаемых, сегодня расширяют возможности разработки новых технологий, принципов выработки и распределения электроэнергии.

Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли. Вашими руками был заложен фундамент, ставший основой развития производственных мощностей Восточной Сибири. Многие из вас непосредственно принимали участие в строительстве Ангарского каскада ГЭС, стояли у истоков энергосистемы региона. Важно, что этот опыт, ваше отношение к делу и высочайшая ответственность передаются молодому поколению, всем, кто обеспечивает стабильную работу больших и малых предприятий, социальной инфраструктуры.

Выражаю всем труженикам энергетической отрасли Иркутской области искреннюю признательность за ежедневный самоотверженный труд на благо региона и его жителей. Желаю крепкого здоровья, процветания и благополучия!

Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол

Уважаемые работники энергетических предприятий, ветераны отрасли!

Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем энергетика в России!

Энергетика всегда была базовой отраслью для освоения и развития Сибири. Из года в год на энергетических предприятиях Иркутска и Приангарья наращиваются мощности, проводится модернизация оборудования. Благодаря этим мероприятиям повышается эффективность работы и качество предоставляемых услуг, создаются новые рабочие места, и в этом участвуют только высококвалифицированные специалисты.

На вас лежит колоссальная ответственность, ведь каждый день и каждую минуту вы должны держать под контролем важные для всего города процессы обеспечения теплом, горячей водой, электроэнергией. Слова особой благодарности адресованы заслуженным труженикам, ветеранам энергетической отрасли.

Благодарю вас за силы и время, которые вы вложили и продолжаете вкладывать в свой труд на благо горожан. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в профессиональной сфере, благополучия и всего наилучшего!

Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев