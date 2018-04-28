С этого дня в двух российских регионах начинают взимать курортный сбор

Российская Федерация, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С первого мая в некоторых российских регионах с туристов начнут взимать курортный сбор. Согласно последней информации, предоставленной властями страны, он будет составлять максимум 100 рублей.

Подчеркивается, что платить придется отдыхающим в городах Ставрополья и в Алтайском крае. Ранее предполагалось, что курортный сбор введут также в Крыму и Краснодарском крае, но затем план изменился. На крымской территории данное нововведение появится лишь 1 мая будущего года, а в Краснодарском крае – 16 июня, то есть после завершения матчей в рамках Чемпионата мира по футболу, уточняют "Аругменты недели" .

Напомним, курортный сбор взимается с граждан за использование инфраструктуры в ряде городов Российской Федерации. В Иркутской области вопрос о курортном сборе также поднимался в ходе дискуссий об организации туризма на Байкале — в качестве меры, способствующей финансированию экологических мероприятий и инфраструктуры.