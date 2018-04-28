ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
01.05.2018

С этого дня в двух российских регионах начинают взимать курортный сбор

Российская Федерация, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С первого мая в некоторых российских регионах с туристов начнут взимать курортный сбор. Согласно последней информации, предоставленной властями страны, он будет составлять максимум 100 рублей.

Подчеркивается, что платить придется отдыхающим в городах Ставрополья и в Алтайском крае. Ранее предполагалось, что курортный сбор введут также в Крыму и Краснодарском крае, но затем план изменился. На крымской территории данное нововведение появится лишь 1 мая будущего года, а в Краснодарском крае – 16 июня, то есть после завершения матчей в рамках Чемпионата мира по футболу, уточняют "Аругменты недели".

Напомним, курортный сбор взимается с граждан за использование инфраструктуры в ряде городов Российской Федерации. В Иркутской области вопрос о курортном сборе также поднимался в ходе дискуссий об организации туризма на Байкале — в качестве меры, способствующей финансированию экологических мероприятий и инфраструктуры.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске