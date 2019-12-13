С начала года у жителей Иркутской области изъято более 5 тысяч единиц оружия

Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Росгвардии в рамках работы по контролю за оборотом оружия с начала года изъяли у жителей Приангарья 5316 единиц оружия и 2306 штук патронов различного калибра.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области, прежде всего сотрудники проверили граждан, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия. Основная часть изъятого - гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения, а также нарезное и газовое.

Всего за 11 месяцев сотрудниками лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Иркутской области и участковыми уполномоченными полиции ГУ МВД России по Иркутской области проведено более 72 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами. В результате за различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено около 6 тысяч административных протоколов.

В рамках проверок сотрудники ЛРР разъясняли владельцам огнестрельного оружия правила безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степень административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия.