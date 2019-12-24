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Общество
25.12.2019

С нового года в России введут пенсии для цирковых животных

Москва, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсии за выслугу лет будут введены в России для цирковых животных с 2020 года. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов их будут обеспечивать пожизненным содержанием в достойных условиях, пишут argumenti.ru.

Кроме того, с 2020 года запретят применять медикаменты, повышающие эффективность цирковых животных, передает агентство «Москва», вот только очень сомнительно, что всех четвероногих артистов обяжут сдавать пробы крови.

Новые правила также предусматривают конфискацию диких зверей, которые содержатся с нарушением требований. Одна беда: приютов для содержания как отставных артистов, так и конфискованных нет. Так что получается, правила есть, а возможности их исполнить – не имеется.

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2019-12-20-04-31-08
Интернет, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иногда мир узнает о крупных выигрышах в онлайн-казино. В этот раз повезло британцу Томми Рош. Сделав ставку всего в один фунт, он выиграл почти 4 миллиона фунтов стерлингов. Если перевести его приз на рубли, то сумма будет почти 317 миллионов. Известно, что тридцатилетний Томми женат. Его избранницу зовут Шелли. И в счастливый для них вечер пара безуспешно делала ставки в онлайн-казино. Но потом женщина ненадолго отлучилась, а муж в это время сорвал джекпот в одном из автоматов. Сейчас, к слову, самые разноплановые автоматы можно найти пользователям в виртуальных заведениях, Вулкан клуб, к примеру, тоже обладает внушительной коллекцией игр.
В Иркутской области зафиксировали рост заболеваемости сальмонеллёзом20.12.2019
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области отметило в 2019 году рост случаев заболевания сальмонеллёзом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутске после тяжёлой болезни скончался художник Максим Ушаков20.12.2019
2019-12-20-02-34-55
Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря после тяжёлой болезни ушёл из жизни художник Максим Ушаков, известный широкому кругу по роли в фильме режиссёра Ивана Вырыпаева «Эйфория».
Отношение украинцев к казино неоднозначно19.12.2019
2019-12-19-16-49-25
Украина, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий казино вышло на новый уровень и быстро распространилось по всему интернету. Это предоставило возможность играть в азартные игры всем желающим, независимо от региона проживания и возраста. Это можно делать даже бесплатно, так как многие онлайн-казино предоставляют большой выбор игр с демо-режимом и казино Адмирал не стало исключением. Все доступные игровые автоматы разработаны мировыми производителями и отличаются высоким качеством.
Доставка из Китая к Новому году 19.12.2019
Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Еще каких-то десять-пятнадцать лет назад китайская продукция стойко ассоциировалась у российских потребителей с низким качеством и считалась откровенным ширпотребом. Со временем производителям из Поднебесной удалось совершить в этом отношении настоящий прорыв, и в наши дни спрос на выпускаемые ими товары бьет все мыслимые рекорды, а в преддверии грядущих новогодних праздников они и вовсе становятся предметом настоящего ажиотажа. Само собой, многие российские фирмы и предприниматели хотят успеть воспользоваться моментом и извлечь из этого максимальную прибыль.
Как поздравить мужчину с днем рождения?19.12.2019
2019-12-19-13-49-25
Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня мы поговорим о таком празднике как день рождения, но день рождения конкретно мужчин. В первую очередь важно отметить, что любой мужчина нуждается в похвале. Так называемая "минутная похвала" даст вам возможность очень легко и дружелюбно выразить признательность близкому человеку, поблагодарить за оказанную пользу и подчеркнуть, что он очень значимый человек в вашей жизни. Так что вы можете сделать, чтобы поблагодарить или поздравить кого-то с днем рождения?
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