С нового года в России введут пенсии для цирковых животных

Москва, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсии за выслугу лет будут введены в России для цирковых животных с 2020 года. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов их будут обеспечивать пожизненным содержанием в достойных условиях, пишут argumenti.ru .

Кроме того, с 2020 года запретят применять медикаменты, повышающие эффективность цирковых животных, передает агентство «Москва», вот только очень сомнительно, что всех четвероногих артистов обяжут сдавать пробы крови.

Новые правила также предусматривают конфискацию диких зверей, которые содержатся с нарушением требований. Одна беда: приютов для содержания как отставных артистов, так и конфискованных нет. Так что получается, правила есть, а возможности их исполнить – не имеется.