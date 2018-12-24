С развитием компьютерных технологий стали очень востребованными фирмы и специалисты, обслуживающие такую технику

Российская Федерация, 24.12.18 (ИА «Телеинформ»), - С развитием компьютерных технологий большую востребованность получили специалисты и фирмы, занимающиеся обслуживанием такой техники. Причем некоторые представители малого бизнеса выбирают дистанционное обслуживание с приходящим работником, частота и необходимость визитов которого оговариваются при приеме на работу.

В каждом более-менее крупном городе можно найти фирмы, занимающиеся обслуживанием компьютерной техники разных компаний. В Хабаровске с организациями в этом плане сотрудничает, к примеру, CopyPrint (http://khabarovsk.copyprinter.ru). Компания родом из Санкт-Петербурга, она была основана в 2005 году. Филиал на Дальнем Востоке был открыт в прошлом году. Весь пройденный путь становления CopyPrint и возможности сегодняшнего дня подробно описаны во вкладке "О компании" (раздел "История компании").

Предлагаемые услуги тоже имеют отдельную вкладку, она так и называется "Услуги". В числе предложений: IT-аутсорсинг, поставка оборудования и программного обеспечения, обслуживание оргтехники. Прописаны моменты сотрудничества с бизнесом разного формата.

Как обозначено на сайте, в абонентское обслуживание компьютеров разных компаний входит диагностика, оперативное устранение неполадок, проверки в соответствии с планом.

В табличном варианте указаны цены на обслуживание компьютеров. Стоимость варьируется в зависимости от количества единиц техники, количества выездов, длительности мероприятия. Цены ориентируют на обслуживание в месяц и на ИТ-аудит.

Рассказано о преимуществах сотрудничества с CopyPrint. Среди них большой опыт (десять лет на рынке), оперативность (специалист может приехать в течение 1-2 часов), возможность дистанционного обслуживания, срочный ремонт и консультации вне рамок абонентского обслуживания и т.д.

Выделен спектр услуг CopyPrint. Это создание надежной защиты систем от взломов и атак хакеров, проверка на вирусы и их удаление и многое другое.

Если на сайте пользователь не нашел нужной информации, он может заказать услугу обратного звонка и специалисты CopyPrint обязательно выйдут на связь.

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Интернет развивается более стремительно, чем другие виды связи. Чтобы у интернета набралась аудитория в 50 миллионов человек, потребовалось 4 года. Для сравнения, телевидению для получения первой аудитории в 50 миллионов человек понадобилось целое десятилетие.