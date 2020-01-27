Самые древние экземпляры папоротников покажут иркутянам на выставке в Ботсаду ИГУ

Иркутск, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Выставка папоротников и представителей палеофауны в миниатюре «Самые древние» откроется 28 января в Ботаническом саду ИГУ.

Ботанический сад ИГУ обладает одной из лучших в России коллекцией папоротников и папоротникообразных и впервые представляет широкому зрителю значительную её часть. На выставке «Самые древние» будет показано порядка 80 экземпляров папоротников, родом из Латинской Америки, Азии, Африки, Австралии, Новой Зеландии и других мест земного шара, сообщает пресс-служба Ботсада.

Известно, что папоротники – одни из древнейших растений на Земле. Они появились около 400 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры. Гигантские древовидные папоротники во многом определяли облик планеты в конце палеозойской – начале мезозойской эры. Современные папоротники, как правило, не отличаются гигантскими размерами, но сохранили значительное разнообразие, сопоставимое с тем, что было в прошлом. Они различаются по размерам, жизненным формам, особенностям строения, цветовым оттенкам.

Выставка дополнена уменьшенными копиями некоторых представителей палеофауны, выполненных иркутским историком и художником-любителем Виталием Ополевым. Среди предоставленных им экспонатов – вымершие членистоногие, земноводные и рыбы, которые демонстрируют удивительный мир доисторических животных.

Выставка продлится до 1 марта 2020 года.