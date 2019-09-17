|Общество
|17.09.2019
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Санаторий «Электра» предлагает специальный тариф для пенсионеров
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Иркутский район, 17.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания «Гранд Байкал» приглашает пенсионеров на комфортный отдых и прохождение оздоровительных процедур в санатории «Электра». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Профилактика здоровья – залог долголетия. А с наступлением элегантного возраста становится особенно важно задумываться об укреплении иммунитета и поддержании общего состояния организма. Как правило, с годами здоровье несколько ухудшается, наблюдается потеря энергии и появление быстрой утомляемости. Осень за окном тоже заставляет грустить об уходящем лете.
В это время года для человека очень важно поддерживать позитивный эмоциональный фон, позаботиться о здоровье и сменить привычный ритм жизни. А это значит, что есть повод посвятить время себе. Санаторий «Электра» поможет сохранить бодрость тела и ясность ума людям пенсионного возраста.
Любимый всеми курорт до конца 2019 года предлагает 20% скидку на проживание, питание и медицинские услуги для людей старшего поколения. Тариф «Серебряный возраст» – это оздоровительный отдых от 1 дня, санаторно-курортный отдых от пяти дней или 9 специализированных медицинских программ с проживанием от шести до 14 дней.
У молодого поколения есть возможность сделать подарок своим родителям или бабушкам с дедушками.
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