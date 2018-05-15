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15.05.2018

Сарайское побережье на Ольхоне станет официальным общественным пляжем

Ольхонский район, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сарайский пляж поселка Хужир Ольхонского района станет третьим в Иркутской области местом организованного пляжного отдыха. Сейчас официальные разрешения ГИМС имеют лишь два общественных пляжа – Еловский пруд в Ангарске и побережье в районе Якоби в Иркутске.

Как сообщил на пресс-конференции 15 мая главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов, договоренность с администрацией Ольхонского района достигнута в прошлом году. Согласно требованиям ГИМС, акватория пляжа должна быть ограждена буями, побережье оснащено спасательными средствами и вышкой. Кроме того, необходимо присутствие бригады лицензированных спасателей, оснащенных лодкой. Рекомендации к оборудованию пляжей направлены главам других муниципалитетов Приангарья, однако интереса к открытию официальных мест отдыха на воде пока более никто не проявлял.

– В других районах, к сожалению, никакого прогресса нет. Нет даже оборудованных зон для купания на турбазах в Ольхонском, Братском и Осинском районах. Все эти вопросы мы планируем обсудить на ближайшем заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, – отметил представитель ГИМС.

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