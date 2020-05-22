Саянская городская больница к сентябрю получит новый рентген-аппарат и компьютерный томограф

Саянск, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 22 мая посетил городскую больницу в Саянске.

Глава региона подчеркнул, что сейчас особое внимание необходимо уделять обучению персонала работе с коронавирусными больными, соблюдению мер безопасности при работе, сообщает пресс-служба областного правительства.

– К счастью, в Саянске случаев заражения пока не зафиксировано. Будем надеяться, что они будут держаться и дальше. Но медики должны быть готовы к любой ситуации, – сказал Игорь Кобзев.

Врио губернатора отметил, что здание больницы требует ремонта, хозяйственный корпус в аварийном состоянии. Учреждение также нуждается в новом оборудовании. Есть и проблема с кадрами: нужны терапевты и узкие специалисты.

– Все эти вопросы поставлены на контроль в Минздраве региона и будут решаться. К сентябрю в больницу поступит рентген-аппарат и компьютерный томограф, – сказал Игорь Кобзев.