Сбербанк и «Рамблер» проанализировали, как россияне провели зимние каникулы

Москва, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк и портал «Рамблер» (входит в экосистему Сбербанка) выяснили, как россияне провели зимние каникулы. Выяснилось, что 78% респондентов в дни праздников остались дома, по 6% провели длинные выходные за границей и на даче. Кроме того, 5% остались в стране, но отправились в другой город, еще 3% использовали новогодние праздники, чтобы навестить друзей, а 2% побывали в домах отдыха.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, около тысячи клиентов Сбербанка, которые отправились на отдых за границу, обратились за медицинской помощью по страховым полисам. Были зафиксированы обращения клиентов, у которых произошли бытовые аварии с застрахованным жильем.

На вопрос, занимались ли они спортом во время зимних каникул, отрицательно ответили 63% участников опроса. Оставшиеся 37% предпочли провести праздничные дни активно, а не сидя перед телевизором. Из них 25% признались, что просто гуляли на свежем воздухе, играли с детьми и т. д. 5% респондентов катались на лыжах, сноуборде и коньках. Еще столько же занимались фитнесом или бегали. А 2% опрошенных плавали или погружались под воду с аквалангом.

Новогодние праздничные дни без травм завершились для 92% участников опроса. У 5% занятия спортом стали причиной незначительных синяков и ушибов, а вот 3% серьезно пострадали.

По данным СК «Сбербанк страхование», самой популярной страной у российских путешественников в новогодние каникулы 2020 года стал Таиланд. Из этой же страны чаще всего компания получала обращения о страховых случаях: более 50% всех обращений за медпомощью поступили из королевства.

Всего с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года в СК «Сбербанк страхование» в рамках программы «Страхования путешественников» обратилось более тысячи человек. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самые распространенные заболевания туристов – ОРВИ, гастрит, колит, высокая температура, а также травмы – порезы и ушибы.

В новогодние праздники жилье зачастую остается без присмотра, поэтому возникают различные риски. Первое место в рейтинге обращений по страховым случаям, связанным с жильем, заняли заливы квартир. На долю этих происшествий приходится почти 69%. Стихийные бедствия стали причиной 10% обращений, пожары – 9,5%, 9% пришлись на нанесение вреда имуществу. В 2,5% случаев клиенты обращались в связи с противоправными действиями третьих лиц.