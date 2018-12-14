Сбербанк поможет выбрать подарок на Новый год

Москва, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), – В преддверии Нового года Сбербанк открывает своим клиентам возможность приобрести и подарить своим близким и друзьям подарочные сертификаты на благотворительной платформе «Сбербанк Вместе».

Как отмечают в банке, подарки – традиционная и даже неотъемлемая часть празднования Нового года во всем мире. Россияне, согласно статистике, в половине случаев выбирают в качестве подарков на Новый год сувенирную продукцию или сладости, при этом самыми популярными словами поздравлений с праздником являются пожелания счастья и здоровья. Благотворительные сертификаты «Сбербанк Вместе» являются уникальной возможностью превратить слова в дело и подарить нуждающимся счастье, здоровье или даже жизнь.

– Мы уверены, что лучший новогодний подарок – это добро и забота. Благотворительные сертификаты дают возможность сделать по-настоящему важный подарок на Новый год. Они позволят уйти от символичных и зачастую бесполезных сувениров, а самому дарителю принесут радость, ведь именно в этом случае у него не останется сомнений в нужности подарка. Благотворительные фонды, в том числе фонды Сбербанка, ежедневно заботятся о детях и взрослых, которым необходима поддержка, помогают сохранить природу, развивают доступную среду, финансируют образовательные продукты, – говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Для приобретения благотворительного сертификата необходимо выполнить пять простых шагов на сайте:

• выбрать историю одного из фондов, в который клиент хочет сделать пожертвование;

• ввести свое имя и имя получателя, текст поздравления и сумму пожертвования;

• выбрать дизайн оформления сертификата;

• совершить пожертвование;

• отправить полученный сертификат адресату.

СПРАВКА:

«Сбербанк Вместе» – интернет-платформа для консолидации благотворительных фондов, отобранных по принципу безупречной репутации и прозрачности деятельности. На платформе собрано более 100 фондов. Она обеспечивает возможность простого и регулярного осуществления пожертвований в выбранный пользователем фонд.