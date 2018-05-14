|Общество
|15.05.2018
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Сбербанк приглашает иркутян на Зеленый марафон
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Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В воскресенье, 27 мая, в Иркутске в седьмой раз пройдет Зеленый марафон – один из крупных массовых забегов, организуемый Сбербанком в 56 городах России, а также Белоруссии и Казахстана.
Принять участие в марафоне, пробежав символическую дистанцию 4,2 км, может любой желающий. Предварительная регистрация продолжается на сайте
Зеленый марафон в Иркутске состоится в районе ДС «Труд». Номера для участия в забеге можно получить в день старта с 9.00. Первым зарегистрировавшимся – эксклюзивные футболки Зеленого марафона в подарок. Старт забега – в 10.30.
Победителей Зеленого марафона по отдельным категориям ждут награды. Также среди участников будет розыгрыш призов, а один из счастливчиков сможет уехать с забега на велосипеде.
Принять участие в Зеленом марафоне Сбербанка могут и дети. Для них предусмотрена отдельная дистанция на 200 метров, также будут работать бесплатные игровые зоны и аниматоры. Для всех гостей праздника с 9.00 до 14.00 запланирована обширная культурно-развлекательная программа.
– С каждым годом наш Зеленый марафон собирает все больше участников, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Это не просто забег, это праздник спорта и здорового образа жизни, который уже успели полюбить во многих городах страны. Приглашаем всех иркутян принять участие в забеге. Приходите с семьями и друзьями.
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