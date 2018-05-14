Сбербанк приглашает иркутян на Зеленый марафон

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В воскресенье, 27 мая, в Иркутске в седьмой раз пройдет Зеленый марафон – один из крупных массовых забегов, организуемый Сбербанком в 56 городах России, а также Белоруссии и Казахстана. Принять участие в марафоне, пробежав символическую дистанцию 4,2 км, может любой желающий. Предварительная регистрация продолжается на сайте greenmarathon.ru . Участие бесплатное, сообщает пресс-служба Сбербанка. Зеленый марафон в Иркутске состоится в районе ДС «Труд». Номера для участия в забеге можно получить в день старта с 9.00. Первым зарегистрировавшимся – эксклюзивные футболки Зеленого марафона в подарок. Старт забега – в 10.30. Победителей Зеленого марафона по отдельным категориям ждут награды. Также среди участников будет розыгрыш призов, а один из счастливчиков сможет уехать с забега на велосипеде. Принять участие в Зеленом марафоне Сбербанка могут и дети. Для них предусмотрена отдельная дистанция на 200 метров, также будут работать бесплатные игровые зоны и аниматоры. Для всех гостей праздника с 9.00 до 14.00 запланирована обширная культурно-развлекательная программа. – С каждым годом наш Зеленый марафон собирает все больше участников, – комментирует председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. – Это не просто забег, это праздник спорта и здорового образа жизни, который уже успели полюбить во многих городах страны. Приглашаем всех иркутян принять участие в забеге. Приходите с семьями и друзьями. СПРАВКА: ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru . ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... александр абрамкин

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