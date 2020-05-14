Сбербанк проводит конкурс детского рисунка, посвященный 75-летию Победы

Иркутская область, 13.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский банк Сбербанка проводит конкурс детского рисунка «Внуки Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба банка, к участию приглашаются дети 6-14 лет, воспитанники детских дошкольных и школьных учреждений всех типов (в том числе учащиеся художественных школ, детских центров дополнительного образования детей), а также дети, не посещающие образовательные учреждения. Творческую фантазию ребятам предложено проявить в любой технике рисования (гуашь, акварель, пастель, масло, карандаши, фломастеры и так далее). – Основная цель конкурса – повышение интереса детей разного возраста к истории войны 1941-1945 годов, сохранение памяти о тех героических событиях, формирование особого отношения к ветеранам и труженикам тыла военных лет. Это не первый конкурс детского рисунка, и мы всегда с большим интересом ожидаем работ юных художников, которые выражают свои мысли и чувства совершенно особенно, – комментирует председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин. КООРДИНАТЫ: Конкурс стартовал 12 мая, работы будут приниматься до 5 июня 2020 года. В период с 6 по 16 июня пройдет онлайн-голосование. С 17 по 21 июня – подведение итогов. 22 июня – награждение победителей. Подробнее об условиях участия и призах можно узнать на сайте конкурса . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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