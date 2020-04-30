Сбербанк выступит генеральным партнёром онлайн-шествия «Бессмертный полк»

Москва, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк вместе с «Бессмертным полком России» перенесёт шествие в онлайн формат. Принять участие в виртуальном параде можно, зарегистрировав профили своих героев в «Банке памяти» Сбербанка, на сайте «Бессмертного полка России» или в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом сообщает пресс-служба банка. Трансляция состоится 9 мая на указанных сайтах, а также федеральных каналах, портале Mail.ru и в онлайн-кинотеатре «Okko». Об этом сообщили на дистанционной пресс-конференции заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов; сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров; руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артём Хуторской; первый заместитель генерального директора Mail.ru Group Владимир Габриелян. Все пользователи, загрузившие профили своих ветеранов в «Банк памяти», не только примут участие в онлайн-шествии, но также смогут сохранить память о них и передать эту информацию будущим поколениям. Основная задача проекта – сохранение внимательного отношения к историческому наследию страны и гордости за ветеранов военных действий, которые героически защищали нашу Родину. В «Банк памяти» любой желающий может загрузить информацию о ветеране, которая сохранилась в семье: фотографию и имя, дату рождения, годы участия в войне, события, к которым предок имел отношение, награды и т.д. В этом году проект стал шире. Одна из новых возможностей – раздел «Плечом к плечу», где можно узнать, с кем из участников войны, добавленных в «Банк памяти», ваш ветеран нес службу. Уделено особенное внимание образовательной части. На главной странице проекта расположена интерактивная карта, на которой отмечено более 200 важнейших событий войны с историческими справками о каждом из них. В боковом меню – истории предков друзей из соц.сетей. – Для нас чрезвычайно ценно поддержать акцию, которая даёт возможность каждой российской семье почтить память своих близких, солдат Великой Отечественной войны. «Бессмертный полк» – это народный проект, и в текущей ситуации пандемии Сбербанк помогает всей стране, а также гражданам за её пределами, принять участие в любимой народной акции в цифровом формате. Для участия в онлайн-шествии необходимо заполнить профиль ветерана с информацией и добавить фото родственника-ветерана в «Банк памяти» Сбербанка. Наш проект создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения историю о подвиге, который совершил член его семьи. Он позволяет рассказать о пути ветеранов, а также узнать истории родственников своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время, – говорит заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – В наших силах сохранить память о подвиге нашего народа. Коллектив Байкальского банка ежегодно поддерживает акцию «Бессмертный полк», сотни семей сотрудников присоединяются к шествию и проходят путь с портретами своих родных. В этом году, в силу обстоятельств, нам приходится менять планы, мы не сможем выйти на улицы 9 мая, но ничто не мешает нам объединиться и отдать дань памяти ветеранам на виртуальной площадке. Думаю, что в этом году число участников онлайн-шествия вырастет в разы, ведь к нему смогут присоединиться даже те люди, которым это не удавалось сделать по тем или иным обстоятельствам ранее. А проект «Банк памяти» может стать отличным фундаментом для поколений. Чтить память и гордиться подвигом наших дедов и прадедов – долг, о котором мы никогда не забудем, – сказал председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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