Сбербанк выяснил, что топ новогодних обещаний россиян связан со здоровьем и личными финансами

Москва, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В последние дни декабря принято подводить итоги уходящего года, а также ставить цели на следующий. Как показал опрос примерно трех тысяч жителей крупных российских городов, который провела дочерняя компания Сбербанка, СК «Сбербанк страхование жизни», большинство обещаний, которые дают себе россияне накануне Нового года, связаны со здоровьем и личными финансами. Новогодние обещания примерно 30% опрошенных связаны со здоровьем и спортом. Так, 16% опрошенных сообщили, что собираются в новом году начать посещать фитнес-центр или спортзал, 12% жителей крупных и средних городов обещают себе в наступающем году похудеть, сесть на диету или перейти на здоровое питание. Примерно такое же количеством россиян намерены бросить курить, перестать употреблять алкоголь или уменьшить их употребление до минимума. Также среди главных приоритетов россиян – семья и семейное счастье. Примерно 20% опрошенных сообщили, что обещают в следующем году больше времени проводить с семьей и близкими. Каждая десятая семья в возрасте до 40 лет планирует рождение ребенка в 2020 году. Из их числа 22% молодых семей рассматривают возможность получения ипотеки для улучшения жилищный условий. 15% участников опроса хотят в наступающем году больше путешествовать с семьей и друзьями. Около 20% опрошенных ставят перед собой цели, связанные с личными финансами: они планируют начать откладывать деньги, научиться управлять семейным бюджетом, а также эффективно инвестировать сбережения. Подобные цели возникают у многих в связи с планированием крупных трат, объяснили опрошенные. В числе будущих крупных покупок, которые планирует эта группа респондентов, – новый автомобиль (28%), поездка за границу (10%), новая мебель, крупная бытовая техника (8%), новый дом, дача или квартира (5%). Около 7% российских семей рассматривают возможность получения кредита для финансирования крупных покупок, и еще 12% - уже откладывают или планируют начать откладывать деньги на крупные покупки в следующем году. Новогодние обещания 13% респондентов связаны со сменой работодателя, поиском более интересной и высокооплачиваемой работы. В том числе для улучшения своего благополучия и личностного развития россияне намерены повысить квалификацию или получить дополнительное образование. 3% собираются в следующем году открыть собственный бизнес, еще 3% - переехать в другой город. – Основные сферы, в которых люди ждут перемен и строят планы, - это семья, здоровье и личные финансы. Это то, от чего зависит качество жизни людей и их благосостояние. И очень важно, что люди не просто задумываются об этом, а начинают действовать. Так, согласно опросу, 12% тех, кто планирует в следующем году крупные траты, уже откладывают или планируют начать откладывать на них деньги. Главное обещание блока «Управление благосостоянием» Сбербанка на 2020 год – помочь всем нашим клиентам в реализации их планов и достижении целей. Мы предложим нашим клиентам новые, простые и понятные инструменты, которые помогут каждому человеку заботится о себе и своих близких с помощью персонализированных страховых продуктов, формировать накопления с помощью простых и удобных инвестиционных инструментов, сделать заботу о здоровье и профилактику полезной привычкой и нормой жизни для каждой семьи, – отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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