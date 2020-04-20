Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-летия Великой Победы

Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк вместе со всей страной готовится к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вместе со своими дочерними компаниями он разработал целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений. Благотворительная платформа «Сбербанк Вместе» и благотворительный фонд «Память поколений» в честь празднования Дня Победы запустили совместную акцию. Когда весь мир встал на борьбу с коронавирусом, ветеранам приходится сложнее всего. Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и бережная поддержка волонтеров. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках. Каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес фонда «Память поколений», удваивается Сбербанком. Все сборы пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день общая сумма взноса в Фонд составила уже более 15 млн рублей. Акция продолжает набирать обороты. Принять участие в акции можно на сайте «Сбербанк Вместе», узнать подробнее об отчетах, историях ветеранов и о тех, кому уже удалось помочь, можно на сайте Фонда «Память поколений». В мобильном приложении Сбербанк Онлайн на Android появилась возможность удобно подключить регулярное пожертвование напрямую в фонд «Память поколений», чтобы вместе с Фондом оказывать ветеранам постоянную поддержку. НПФ Сбербанка направит пожертвование в размере 5% от суммы первоначального взноса (но не более 100 руб.) по каждому договору Индивидуального пенсионного плана, который заключат клиенты фонда с 23 апреля по 30 мая на сайте Фонда или в Сбербанк Онлайн. Первоначальный взнос зачисляется на счет клиента в полном размере, НПФ Сбербанка делает пожертвование за счет собственных средств. «Сбербанк страхование жизни» и «Сбербанк страхование» перечислит в фонд пожертвования часть от суммы взноса с каждого договора страхования, заключенного в период с 20 апреля по 10 мая. Пожертвования будут сделаны за счет собственных средств страховых компаний. В период с 20 апреля по 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении Сбербанк Бизнес Онлайн (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в Фонд 75 рублей из собственных средств. Для участия клиенту банка (юридическому лицу) необходимо только сделать перевод с бизнес-карты. Чем чаще клиент будет пользоваться переводами в период действия предложения, тем больше средств будет перечислено ветеранам. Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает бесплатную викторину «Военная история», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Викторина доступна через Viber в специальном чат-боте «Спасибо». Полученные бонусы можно также потратить на доброе дело, в том числе на благотворительный взнос в Фонд «Память поколений». В течение пяти недель (начиная с 6 апреля) участники отвечают на вопросы о событиях военных лет. Одна неделя – один год войны: люди, события, экономика. Ежедневно будут активироваться новые вопросы, за каждый правильный ответ участник викторины зарабатывает бонусы «Спасибо», может отслеживать свои результаты (количество ответов и заработанных бонусов) в течение всей акции и делиться ими. Также Сбербанк приглашает всех присоединиться к онлайн-проекту «Банк памяти». Этот проект был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Лента героев позволяет увидеть путь своего ветерана, а также истории героев своих друзей. Благодаря синхронизации через социальные сети каждый авторизированный пользователь может узнать, с кем пересекались пути его близких в то непростое время. Узнать больше о проекте можно на сайте sber9may.ru . Предложения компаний экосистемы Сбербанка. Маркетплейс Беру, сервис доставки еды из ресторанов Delivery Club, онлайн-кинотеатр Okko, сервис доставки товаров первой необходимости СберМаркет и сервис доставки посылок Сберлогистика будут распространять открытки и электронные письма с поздравлениями и предложением пожертвовать средства в фонд «Память поколений». Медицинский сервис DocDoc подарит 1000 ветеранам подписку «Активный возраст» и обеспечит всем людям старше 1945 года рождения скидку в размере 75% на годовую подписку «Все врачи онлайн», включающую в себя консультации врачей. – Мы чувствуем ответственность за помощь тем, кто прошел через все тяготы кровопролитной войны, кому мы обязаны своей жизнью и жизнью нашей страны. Для нас очень важно сохранить историческую память о Великой Победе, чтобы никто не был забыт и ничто не было забыто. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк подготовил целый комплекс мероприятий: благотворительные акции для оказания помощи ветеранам, образовательные активности, рассказывающие о великом подвиге русского народа, наши сервисы и проекты – для всех, кто гордится, помнит и чтит своих героев, – комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Этот год значим для каждого из нас – мы празднуем 75-летие Великой Победы: несмотря на вынужденные меры по самоизоляции, ветераны Великой Отечественной войны очень нуждаются в нашей поддержке. Мы рады, что благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы сможем оказать им больший объем медицинской помощи – для нас это важно, особенно в столь нелегкое для каждого человека время. Принимая участие в совместных благотворительных акциях фонда и Сбербанка, вы благодарите тех, кто прошел через страшные события 40-х ради нашей с вами мирной жизни, не только словом, но и делом – давайте вместе поможем ветеранам и подарим им праздник, – говорит исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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