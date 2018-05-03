Сегодня - сороковой день со дня гибели людей в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

Кемерово, 03.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Сегодня - сороковой день со дня гибели людей в Кемерово, здесь поминают погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". К народному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра местные жители несут цветы, игрушки и свечи.

Сегодня в Кемерово проходят поминальные службы. Прилетел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Патриарх возложил цветы к народному мемориалу. В Знаменском кафедральном соборе священник провел поминальную службу. "Выражаю глубочайшие соболезнования всем тем родителям, близким, родным, кто потерял детей, своих родственников. Царство им небесное!" - сказал патриарх Кирилл, передают "Аргументы Недели" .

В церемонии также приняли участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, мэр Кемерова Илья Середюк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Сегодня же от СКР стало известно, что по делу о пожаре в кемеровском торговом центре назначено несколько сложных экспертиз. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, в их числе — специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям.

Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. По уточненным данным СКР, погибли 60 человек, более половины из которых дети.

Дело расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. На данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам.