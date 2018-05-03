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03.05.2018

Сегодня - сороковой день со дня гибели людей в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

Кемерово, 03.05.18 (ИА "Телеинформ"), - Сегодня - сороковой день со дня гибели людей в Кемерово, здесь поминают погибших при пожаре в  ТЦ "Зимняя вишня". К народному мемориалу у здания сгоревшего торгового центра местные жители несут цветы, игрушки и свечи.

Сегодня в Кемерово проходят поминальные службы. Прилетел патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Патриарх возложил цветы к народному мемориалу. В Знаменском кафедральном соборе священник провел поминальную службу. "Выражаю глубочайшие соболезнования всем тем родителям, близким, родным, кто потерял детей, своих родственников. Царство им небесное!" - сказал патриарх Кирилл, передают "Аргументы Недели".

В церемонии также приняли участие полпред президента в СФО Сергей Меняйло, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, мэр Кемерова Илья Середюк, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Сегодня же от СКР стало известно, что по делу о пожаре в кемеровском торговом центре назначено несколько сложных экспертиз. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, в их числе — специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям.

  • Пожар в кемеровском ТЦ произошел 25 марта. По уточненным данным СКР, погибли 60 человек, более половины из которых дети.
  • Дело расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета. На данный момент обвинение предъявлено восьми фигурантам.

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