ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
20.08.2018

«Семьей года» в России стала чета из Саянска

Саянск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодая семья из Саянска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Участие в нем приняли 329 семей-победителей региональных этапов, только 85 вышли в финал.

Как сообщает пресс-служба регправительства, Алексей и Ирина Лунины из Саянска этой весной выиграли в областном конкурсе «Почетная семья», сейчас они лучшие на всероссийском уровне. У Луниных трое детей, семья активно участвует в городских мероприятиях и праздниках. Победителей всероссийского конкурса будут чествовать 21-23 ноября этого года в Москве.

– Стартовой площадкой для всероссийского уровня является наш конкурс «Почетная семья Иркутской области», который проводится министерством социального развития, опеки и попечительства региона вот уже двадцать лет подряд по трем номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная семья». В заключительном этапе ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» в 2018 году участие приняла 51 семья, из них стали победителями 15 – по пять в каждой номинации, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске