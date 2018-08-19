«Семьей года» в России стала чета из Саянска

Саянск, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Молодая семья из Саянска стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Участие в нем приняли 329 семей-победителей региональных этапов, только 85 вышли в финал.

Как сообщает пресс-служба регправительства, Алексей и Ирина Лунины из Саянска этой весной выиграли в областном конкурсе «Почетная семья», сейчас они лучшие на всероссийском уровне. У Луниных трое детей, семья активно участвует в городских мероприятиях и праздниках. Победителей всероссийского конкурса будут чествовать 21-23 ноября этого года в Москве.

– Стартовой площадкой для всероссийского уровня является наш конкурс «Почетная семья Иркутской области», который проводится министерством социального развития, опеки и попечительства региона вот уже двадцать лет подряд по трем номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Приёмная семья». В заключительном этапе ежегодного областного конкурса «Почетная семья Иркутской области» в 2018 году участие приняла 51 семья, из них стали победителями 15 – по пять в каждой номинации, – отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.