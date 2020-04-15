Усть-Кут, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Семья из Усть-Кута, подвергшаяся травле, оказалась не заражена коронавирусом. Окончательный результат анализов на новую инфекцию отрицательный. Об этом написал у себя на странице глава города Александр Душин.

– Пришёл окончательный результат анализов – отрицательный. Ожидаем результата третьего анализа, который будет известен через 14 дней. Эту информацию только что сообщил главный врач районной больницы, – написал Александр Душин.

Он отметил, что компетентные органы выяснят, каким образом распространилась информация, кто предоставил непроверенные факты.

– Давайте будем в любой ситуации сохранять спокойствие, придерживаться всех рекомендаций специалистов, не нарушать режим самоизоляции. Расслабляться рано, потому что пик пандемии ещё не пройден. Но верю, что устькутяне народ сплоченный, вместе мы сможем преодолеть трудности, главное оставаться людьми, в любой ситуации, – подчеркнул Александр Душин.

Ранее Телеинформ писал, что городские власти Усть-Кута заявили о травле семьи, у которой подозревали коронавирус.