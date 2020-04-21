Семья мэра Усть-Кута деньгами поддержала медработников города

Усть-Кут, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Семья главы Усть-Кута Александра Душина перечислила на счета благотворительного фонда «Отечество» 450 тысяч рублей. Деньги направлены на выплаты медикам города и уже сегодня 90 врачей получили от фонда по пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России». По словам члена иркутского регионального политсовета партии «Единая Россия Александра Душина, в связи с введением режима повышенной готовности, нагрузка на медиков выросла в разы. Особенно на сотрудников «Скорой помощи», которые выезжают на вызовы жителей города и взяли на себя нагрузку врачей поликлиник. Это произошло после того, как вышли рекомендации отменить приемы в поликлиниках из-за возможной угрозы заражения. – Моя супруга много лет отработала фельдшером и она знает, что такое работа в службе «Скорой помощи» и какая нагрузка ложиться на бригады, выезжающие на вызовы. Мы много лет помогаем больнице Усть-Кута и у меня очень много близких друзей, связанных с медициной. Поэтому и решили поддержать медиков в это сложное время. И хотя это не полномочия города, мы пошли на такой шаг. Попросили главного врача дать списки медиков, которые сейчас испытывают большие нагрузки. Это не только бригады «Скорой помощи». Это и медики инфекционной больницы, которые сейчас в готовности в любое время оказать помощь, это и педиатры, которые ходят на вызовы к больным детям. Считаю, что всё правильно сделали. По-другому просто было нельзя, – сообщил Александр Душин. Ранее директор Фонда Елена Раздъяконова и председатель правления Наталья Душина встретились с медицинскими работниками. – Я сама в прошлом медик, работала на Скорой помощи. В моей семье не понаслышке знают обо всех сложностях этой профессии. Поэтому мы решили, что просто обязаны в эти непростые времена обратить внимание на усть-кутских врачей, – рассказала Наталья Душина. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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