Семья Васильковых из Иркутска стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья»

Иркутск, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Алексей и Таисия Васильковы из Иркутска стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья».

Об этом сообщила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Татьяна Плетан, пишет пресс-служба губернатора.

Участниками всероссийского конкурса становятся победители аналогичных региональных состязаний. В Иркутской обьласти это конкурс «Почетная семья», который 21 год проводит министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Васильковы стали его победителями в этом году. В семье шесть детей, стаж семейной жизни – 11 лет. Васильковы активно участвуют в городских мероприятиях и праздниках.

Всего же для участия во Всероссийском конкурсе «Семья года» поступило 353 представления из разных регионов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 76 семей, «Молодая семья» – 71 семья, «Сельская семья» – 67 семей, «Золотая семья России» – 56 семей, «Семья – хранитель традиций» – 76 семей.

Решением оргкомитета утвержден перечень победителей. В нем 85 семей, в том числе: в номинации «Многодетная семья» – 22 семьи, «Молодая семья» – 16 семей, «Сельская семья» – 18 семей, «Золотая семья России» – 15 семей, «Семья – хранитель традиций» – 14 семей.

Торжественное награждение семей-победителей пройдет 30 октября в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Организаторами Всероссийского конкурса «Семья года» являются министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.